Man hätte es ahnen können, denn im Frühling 2018 wandten die Anbieter der Leihroller die gleiche Guerillataktik erstmals an: Im kalifornischen San Francisco wurden über Nacht Hunderte von elektrischen Leihscootern aufgestellt. Das verursachte eine Riesenaufregung und die Stadt sah sich gezwungen, eine neue Genehmigungspflicht für die Anbieter zu veranlassen, um des Chaos Herr zu werden.

Nun ist in Luxemburgs Hauptstadt genau das Gleiche geschehen und auch das Ergebnis wird wohl identisch sein: Die Vermieter werden über kurz oder lang die nötigen Genehmigungen erhalten.

In Deutschland sorgte das ebenso plötzliche wie massive Auftauchen der Leihroller ebenfalls für hitzige Debatten. Die Medien berichteten vom „Straßenkampf“ und vom „Krieg auf dem Bürgersteig“, als die E-Roller im Juli eine legale Basis erhielten. Sie rechneten vor, dass es allein in Berlin im Monat nach der Einführung zu 21 Unfällen mit Leihrollern kam. 19 Menschen seien dabei verletzt worden.

Das Problem mit den E-Rollern ist in der Tat, dass sie nicht ganz ungefährlich sind. Die Beschleunigung ist ebenso beachtlich wie die Maximalgeschwindigkeit (in Deutschland auf 20 km/h limitiert). Genau deshalb ist der Spaßfaktor bei diesem Fortbewegungsmittel auch so groß.

Umweltfreundlich sollen sie zudem sein, obwohl nicht wenige Experten an einer guten Umweltbilanz zweifeln. Schließlich werden E-Roller in erster Linie auf Strecken eingesetzt, die normalerweise zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus bewältigt werden.

Ein riesiger Vorteil gegenüber einem Fahrrad ist derweil die Handlichkeit. Muss man deswegen allerdings wie in Berlin oder Brüssel mit wild abgestellten Leihrollern das Stadtbild verschandeln? Wohl kaum, aber der Siegeszug der E-Roller ist nicht aufzuhalten, sogar wenn man den Leihrollern einen Riegel vorschiebt. Für ein paar Hundert Euro gibt es die Dinger inzwischen zu kaufen. Und wer keine Lust mehr hat, sich in einer Stadt wie Esch monatelang mit einem nicht funktionierenden Leihradsystem herumzuärgern, für den ist der E-Roller eine echte Alternative.

Im Bewusstsein dessen arbeitet man im Transportministerium daran, die E-Scooter in den im nächsten Jahr neu erscheinenden „Code de la route“ aufzunehmen. Die dringlichste Frage, die es zu beantworten gilt, ist die, wo die Roller überhaupt fahren dürfen. Straße, Bürgersteig oder Radweg? Auch eine eventuelle Helmpflicht und eine Drosselung nach deutschem Modell müssen bedacht werden. Bis es so weit ist, sollten sich auch die (größeren) Gemeinden des Landes Gedanken über Leihroller machen, ehe sie überrascht werden wie die Hauptstadt. Ein Abstellen der E-Scooter im öffentlichen Raum kann z.B. via Gemeindereglement verboten werden.

In San Francisco hat sich die Lage übrigens inzwischen entspannt. Die Stadt zieht sogar ein positives Zwischenfazit: Es gebe keine Beschwerden und kaum unsachgemäßes Parken mehr. Und zwar, weil man nach dem anfänglichen Schrecken klare Regeln aufgestellt hat.