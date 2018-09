Am Montag wurden in der Belle Etoile u.a. die 16-Finale der Coupe de Luxembourg ausgelost – und zwar sehr sorgfältig … Bei der Auslosung, die live auf Facebook übertragen wurde, sieht man die “Losfee” (einer der Sponsoren des Verbandes), die während der Auslosung der Coupe des Dames mehrmals eine Kugel zieht, sie für den Bruchteil einer Sekunde genau beobachtet, und dann wieder in die Schale zurückwirft um eine andere an den FLF-Verantwortlichen Marco Richard zu übergeben. Während der gesamten Aufzeichnung wiederholt sich dies mindestens zehn Mal.

Seitens der FLF hat man dieses Vorgehen während der Auslosung nicht bemerkt, wie Richard dem Tageblatt gegenüber erklärte. Auch habe ja niemand sehen können, welcher Vereinsname sich im Inneren der Kugel befand.

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt …

Am 28. Oktober finden demnach folgende Begegnungen in der Coupe de Luxembourg statt:

Union Mertert-Wasserbillig – Wormeldingen

Progrès Niederkorn – US Hostert

US Sandweiler – F91

US Rümelingen – UNA Strassen

US Esch– Union Titus Petingen

Erpeldingen – RM Hamm Benfica

Canach – Atert Bissen

FC Mamer 32 – Blue Boys Mühlenbach

FC Cebra 01 – Etzella Ettelbrück

Sporting Bartringem – Alliance Aischdall

CS Bourscheid – Fola Esch

Swift Hesperingen – US Mondorf

Käerjeng – Jeunesse Esch

RFCU Lëtzebuerg – Déifferdeng 03

FC Rodange 91 – Victoria Rosport

Union Kayl-Tetingen – FC Wiltz 71

Coupe des Dames am 13. Oktober:

Wiltz – E Wormeldingen/Münsbach/Grevenmacher

Bartringen – Swift Hesperingen

Red Star Merl-Belair – Atert Bissen

Mertert-Wasserbillig – Diekirch

ENT Rosport/Berdorf-Consdorf/Christnach – Progrès Niederkorn

Union Titus Petingen – E Pratzerthal/Grevels

Red Black Egalité Pfaffenthal-Weimerskirch – Red Boys Aspelt/Remich-Bous

Orania Vianden – FC Mamer 32

E Uelzechtdall – FC Schifflingen 95

Rümelingen – E D03/Luna

Bettemburg – Wintger

Fola – ENT Itzig/Cebra

E Käerjeng – Fels

E Hosingen/Norden – SC Ell