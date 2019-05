Der Spielabbruch des Auftakts der Final-Serie des Futsal hat harte Konsequenzen für Déifferdeng 03 und Racing: Der Fußballverband hat am Montag entschieden, die Saison vorzeitig zu beenden. Demnach wird es in diesem Jahr keinen Meister geben.

Das erste Finalspiel der “Best of three”-Serie war am Sonntagabend in Oberkorn nach 17 Minuten abgebrochen worden. Bei der Begegnung zwischen Pokalsieger Differdingen und Meister Racing stand es zu diesem Zeitpunkt 1:1-Unentschieden. Ein Racing-Spieler wurde vom gegnerischen Team verletzt, ein Schiedsrichter von einem Trommelstock getroffen, den ein Zuschauer auf das Feld geschmissen hatte.

Aufgrund der wiederholten Ausschreitungen sah sich die FLF zu dieser harten Entscheidung gezwungen. Es sei die einzig tragbare Möglichkeit, so der Fußballverband in seiner Mitteilung. Schon im Januar hatte eine Massenschlägerei beim Derby Wilwerwiltz gegen Wiltz für Aufregung gesorgt. Ein Zuschauer filmte die Szene.