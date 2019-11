15 Fußgänger haben zwischen 2016 und 2018 bei Verkehrsunfällen in Luxemburg in Leben gelassen. Insgesamt wurden in der gleichen Periode 485 Zusammenstöße mit Passanten registriert. Die meisten davon im Winter. In diesem Zusammenhang raten die Behörden zu einem einfachen Prinzip: „Gut sehen und gut gesehen werden!“

Von Eric Hamus

„Réfléchissez – Gitt siichtbar“ heißt die aktuelle Kampagne von Polizei, Transportministerium und Sécurité Routière (einen Flyer der Aktion kann man hier als PDF herunterladen). Ziel ist es, Autofahrer und Fußgänger aufeinander aufmerksam zu machen.

„Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Der Winter ist allgemein eine Zeit, in der die Sicht schlechter wird“, mahnt Chefkommissar André Schaack vom Service national de circulation et de sécurité routières der Polizei. Das Winterwetter sei tückisch: „Schnee ist offensichtlich. Glatteis aber sieht man nicht immer“, so der Polizist. Entsprechend wichtig sei es, nicht nur gut aufzupassen, sondern auch den eigenen Wagen den Witterungsbedingungen anzupassen.

Mit nur wenigen Handgriffen und Kontrollen können Autofahrer für mehr Sicherheit auf den winterlichen Straßen sorgen. Neben einer adäquaten Bereifung soll auch Wert auf ordentliche Sicht gelegt werden (siehe Grafik). Allerdings spielt nicht nur der technische Zustand des Fahrzeugs eine wichtige Rolle. Auch Radfahrern, Joggern, Passanten und Spaziergängern wird geraten, reflektierende Westen oder entsprechende Kleidung mit reflektierenden Streifen zu tragen.

Die Kampagne selbst läuft noch bis zum 31. Dezember. Während die Polizei in einer ersten Sensibilisierungsphase bei defekten Lichtanlagen den Fahrern Gelegenheit bot, ihren Wagen in Ordnung zu bringen, machen die Beamten inzwischen ernst: Defekte Fahrzeugbeleuchtung, vereiste Scheiben oder glatte Reifen können den Fahrer teuer zu stehen kommen.

Wer auf Nummer sicher gehen will: Im Diagnostikzentrum des ACL werden Fahrzeuge auf ihre Wintertauglichkeit geprüft. Reservierungen werden unter Tel. 45 00 45 60 07 entgegen genommen. Mitglieder zahlen 39 Euro, Nicht-Mitglieder 67 Euro.

Nummernschild Die Nummernschilder müssen immer sichtbar sein: „Bei Schneefall sollte man jeden Stopp nutzen, rasch die Schilder vom Schnee zu befreien“, rät Chefkommissar André Schaack. Andernfalls drohen Strafen zwischen 49 und 74 Euro.

Foto: Editpress Nummernschilder müssen stets einwandfrei lesbar sein

Autobeleuchtung Sämtliche Lichter müssen ausnahmslos funktionieren. „Moderne Wagen melden Probleme“, sagt Frank Maas vom ACL-Diagnostikzentrum. „Leider kann man kaum vorhersagen, wann die Birnen ihren Geist aufgeben.“ Bei Defekten drohen gebührenpflichtige Warnungen von bis zu 74 Euro.

Foto: Editpress / Alain Rischard Lichter können über Nacht ausfallen. Deshalb gilt es, diese immer im Auge zu behalten

Reifen Mit glatten Reifen ist nicht zu spaßen. Deshalb sieht der „Code de la Route“ harte Strafen für abgenutzte Profile vor: 145 Euro und zwei Punkte. „Die Reifen nutzen ja nicht wie Lichter über Nacht ab“, betont Chefkommissar Schaack. Winterreifen sind zwar nicht obligatorisch, müssen aber bei entsprechenden Bedingungen wie etwa Schneefall aufgesetzt werden. Andernfalls drohen 74 Euro Strafe und der Wagen muss stehen bleiben. „Es müssen auch nicht unbedingt Winterreifen sein“, betont Frank Maas vom ACL. „Allwetter-Reifen genügen. Sie müssen aber das M+S-Symbol tragen.“ Und: Die Richtung ist ausschlaggebend. „Ein Pfeil auf dem Reifen zeigt die richtige Richtung an“, so Maas. In der Regel sollte das Profil der Winterreifen nicht unter 4 mm sinken. „Ansonsten sind die Lamellen abgenutzt und die Reifen sind wirkungslos.“

ISP Wolfgang Grube In Deutschland müssen es Reifen mit der Schneeflocke sein. In Luxemburg genügt das Symbol für „Matsch und Schnee“ (M+S)

Antrieb Ein spezielles Motoröl ist heutzutage nicht mehr nötig. Allerdings rät Frank Maas, den Frostschutz des Antriebs regelmäßig zu kontrollieren. „Am häufigsten aber werden wir wegen toter Batterien gerufen“, so der ACL-Spezialist. „Am besten, man kontrolliert auch die Batterie und die Lichtmaschine gleich mit.“

Foto: Editpress / Raoul Roettgers Vor allem im Winter kann die Batterie rasch abnutzen, wenn der Wagen im Freien steht.

Fenster und Windschutzscheibe Der Fahrer muss jederzeit freie Sicht haben. In anderen Worten: Sämtliche Scheiben müssen frei von Eis, Schnee oder Schmutz sein. Gleiches gilt für Rückspiegel. „Ein Guckloch lassen wir nicht durchgehen. Wischanlage und Standheizung müssen funktionieren“, sagt Chefkommissar Schaack. Die Strafe: 74 Euro. Alte Wischer seien ein Sicherheitsrisiko, sagt auch Frank Maas. Das ACL rät deswegen, Wischer regelmäßig zu ersetzen und eine für den Winter angepasste Flüssigkeit in der Anlage zu nutzen. Und: „Man sollte die Scheiben auch von Innen reinigen. Dort baut sich mit der Zeit Schmutz auf“, so Maas, der dazu rät, ständig einen Eiskratzer, ein Enteiser-Spray, eine kleine Bürste und eine Decke mit sich zu führen.

Foto: Editpress / Isabella Finzi Der Fahrer muss in alle Richtungen freie Sicht haben. Ein Guckloch im Eis reicht nicht aus.

Fußgänger (und Radfahrer) Auch Fußgänger, Jogger und Radfahrer können zur Sicherheit beitragen, indem sie helle Kleidung im Dunklen tragen und womöglich auch noch mit reflektierenden Streifen versehen. Die meisten Unfälle ereignen sich nämlich im Dunklen – auf gerader Straße.