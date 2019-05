Die Regierung hat in ihrem Koalitionsabkommen versprochen, eine einheitliche Steuerklasse in Luxemburg einzuführen. Die Arbeiten für die entsprechende Reform haben bereits begonnen.

Es wird wohl noch dauern, bis es in Luxemburg nur noch eine Steuerklasse gibt. In einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der CSV-Abgeordneten Diane Adehm erklärte Finanzminister Pierre Gramegna (DP), dass die Umsetzung dieser Idee “bis Oktober 2023” geplant ist. Dann sind in Luxemburg die nächsten Parlamentswahlen. “Mit Hinblick auf dieses Stichdatum werden die entsprechenden Texte rechtzeitig vorgelegt”, meint der Finanzminister.

Die Arbeiten für die Reform haben aber jetzt bereits begonnen. Wie Gramegna erklärt, wurde im Finanzministerium eine Arbeitsgruppe zusammengestellt, die sich mit der Frage der Individualbesteuerung befasst und nach Möglichkeiten für die Umsetzung suchen soll. “Es ist allerdings noch zu früh, um Schlüsse zu ziehen”, sagt der Finanzminister.

Nur noch die Familiensituation zählt

Die Regierung hatte im Dezember 2018 ihr Koalitionsprogramm vorgestellt – und dabei auch angekündigt, eine Individualbesteuerung in Luxemburg einzuführen. Das heißt, dass es in Zukunft keine Rolle mehr bei der Besteuerung spielt, ob man verheiratet ist oder nicht. Nur noch die Familiensituation, also beispielsweise die Zahl der Kinder, soll nach der Reform eine Rolle spielen.

Die Ankündigung kam, nachdem während des Wahlkampfes über die Steuerklasse 1A diskutiert wurde. Unter diese fallen derzeit Alleinerziehende und Witwer. Je nach Einkommen werden die Betroffenen fast ähnlich besteuert wie Singles. Sie fühlten sich daher unfair behandelt, weil verheiratete Paare steuerlich stärker bevorzugt werden.