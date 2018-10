Im Rahmen der Bankrettungen hat sehr viel Geld den Besitzer gewechselt. Die Verschuldung Luxemburgs ist gestiegen. Hat sich die Unterstützung gelohnt?

Rettungen der einzelnen Banken hin oder her – die negativen Folgen der Finanzkrise für die Wirtschaft waren in den Jahren nach 2008 weltweit zu spüren. War die Weltkonjunktur 2007 noch um starke vier Prozent gewachsen, so gab es 2009 ein Rückgang der Wirtschaftsleistung um zwei Prozent zu verzeichnen. Das ist in den Daten der Weltbank nachzulesen.

Auch Luxemburg konnte diesen wirtschaftlichen Folgen der Krise nicht entkommen. In den Jahren 2008 (-1,28 Prozent) und 2009 (-4,4 Prozent) war die Wirtschaft des Landes in einer Rezession. Selbst die Immobilienpreise waren in Luxemburg kurzfristig gefallen. Im Jahr danach, 2010, ging es dann mit der Wirtschaft wieder aufwärts. Aber noch nicht mit den Löhnen.

Keine andere Wahl

Auch die Arbeitslosigkeit, die im Dezember 2007 noch bei vier Prozent lag, lag zwei Jahre später bei 5,7 Prozent. Erst nach Mai 2014 (7,2 Prozent) begann sie zu sinken. Heute liegt sie jedoch mit 5,5 Prozent immer noch über dem Stand von vor der Krise.

Ob sich ...