Die Feuerwehr hat am Samstagmorgen in Luxemburg-Cents bei einem Einsatz eine tote Person gefunden. Nachdem ein Feueralarm in einem Wohngebäude in der Allée du Carmel ausgelöst wurde, eilten die Rettungskräfte vor Ort.

Während der Brand im Inneren der Wohnung schnell gelöscht werden konnte, war der leblosen Person nicht mehr zu helfen. Laut Tageblatt-Informationen soll es sich bei der Toten um die zwischen 40 und 50 Jahre alte Bewohnerin handeln. Eine Autopsie soll nun die Todesursache klären.