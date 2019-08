Ein Feuer ist in der Nacht auf Sonntag, 25.8., auf einem Campingplatz in Grundhof ausgebrochen. Das teilt die Feuerwehr am Sonntagmorgen mit. Die Brandursache sei noch unklar.

Alle Fotos: CIS Larochette

Eine Hütte war gegen 1.20 Uhr aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Es wurde niemand verletzt.

Im Einsatz waren Feuerwehren aus Berdorf, Befort, Consfort sowie von deutscher Seite aus Bullendorf, außerdem Ambulanzen aus Fels und Echternach.