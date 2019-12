Gegen 21.40 Uhr hat es am Mittwoch auf dem Gelände des ArcelorMittal-Stahlwerks in Differdingen gebrannt. 48 Einsatzkräfte konnten die Flammen nach über zwei Stunden bekämpfen.

Ein Feuer ist am Mittwochabend in einer rund 150 Quadratmeter großen Halle auf dem ArcelorMittal-Gelände in Differdingen ausgebrochen. Das Stahlunternehmen lagert dort Gummi und Schrott. Wegen des Ausmaßes des Brandes musste mit schwerem Geschütz vorgerückt werden, unter anderem mit mehreren Tanklöschfahrzeugen und zwei automatischen Drehleitern.

Insgesamt 48 Einsatzkräfte schafften es anschließend, das Feuer gegen Mitternacht unter Kontrolle zu bekommen. Es gab keine Verletzten. Das Wasserwirtschaftsamt wurde kontaktiert und soll nun untersuchen, ob es durch die Löscharbeiten zu einer Verschmutzung gekommen ist.