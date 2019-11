Wer in letzter Zeit durch Koerich gefahren ist, dem ist mit Sicherheit die große Baustelle beim Rathaus aufgefallen. Neben dem bestehenden Gebäude entsteht ein neuer Anbau, in dem sich voraussichtlich ab Ostern einige Gemeindedienste installieren werden.

Die Idee, ein neues Rathaus zu bauen, entstand im Rahmen der geplanten Fusion der Gemeinden Koerich und Simmern. Der Zusammenschluss kam aber nie zustande. Nichtsdestotrotz wurde eine Vergrößerung des bestehenden Gebäudes unumgänglich. „Unser Rathaus ist einfach zu klein und es ist nicht behindertengerecht“, erklärt Bürgermeister Jean Wirion.

Die Ausschreibung des 2008 in Auftrag gegebenen Projekts ging an die lokale Architektin Tatiana Fabeck. Ihre Idee: ein modernes, funktionales Bauwerk, in dem neben den Büros der Gemeindeverwaltung unter anderem ein Kulturzentrum mit Festsaal Platz hätten. Das Projekt wurde aber heftig kritisiert. „Zu modern, passt nicht ins Dorfzentrum“, lauteten die Argumente der Gegner, allen voran der Vereinigung „Quo Vadis Käerch“, die sich für eine klassische Bauweise aussprach. 2012 übernahm eine neue Mehrheit die Amtsgeschäfte in Koerich und der Vorschlag von Tatiana Fabeck wurde fallen gelassen. Die neue Gemeindeführung beauftragte 2016 den gebürtigen Iren Colum Mulhern mit den Plänen für den Um- und Ausbau des Gebäudes. Erneut stieß das Projekt auf Kritik: „Zu groß, erschlägt das bestehende historische Bauwerk, zu klassisch und pompös, nicht funktional genug.“ Gebaut wird der Anbau jetzt aber trotzdem.

Das Koericher Rathaus ist in einem 1798 gebauten Bauernhof mit Café untergebracht. Robert Goniva, der von 1982 bis 1999 Bürgermeister der Gemeinde war, hatte das Anwesen gekauft und dort das Rathaus eingerichtet. Der neue Anbau entsteht dort, wo sich einst die Scheune des Bauernhofs befand. Hier waren bereits einige Gemeindedienste untergebracht worden. Das Nebengebäude war durch einen Übergang aus Glas mit dem Hauptgebäude verbunden.

Klassisch, aber modern

Die Um- und Anbauarbeiten begannen vor rund einem Jahr. Der alte Nebenbau musste komplett abgerissen werden. Im Erdgeschoss der neuen „Annexe“ werden ein Empfang, das Einwohnermeldeamt und die Kommunikationsabteilung untergebracht. Ins erste Stockwerk kommt die Gemeindekasse und das Sekretariat. Im zweiten Stock, unter dem Dach, wird ein Versammlungssaal für bis zu 60 Personen eingerichtet, darüber der Technikraum und ein Nistplatz für Fledermäuse. In der Dachkonstruktion wurden extra Eingänge für die Tiere vorgesehen.

Der Anbau soll zum Hauptgebäude des Rathauses werden. Dort wird sich in Zukunft die Anlaufstelle für die Bürger befinden. Im ehemaligen Haupthaus werden die Mitglieder des Schöffenrats ihr Büro haben. Ins erste Geschoss wird der Technische Dienst einziehen und im zweiten wird der Sitzungssaal des Gemeinderats untergebracht. Beide Gebäude werden durch mehrere Durchgänge miteinander verbunden. „Es ist ein feudales Bauwerk“, sagt Schöffe Norbert Welu augenzwinkernd. Man hat das Gefühl, in einer „Maison de maître“ zu sein. Die Decke ist rund vier Meter hoch, der Boden ist aus Marmor, die Fenster beeindruckend groß. Zwischen den Geschossen liegt immer ein Zwischenstockwerk. Das klassisch anmutende Bauwerk wird aber mit modernster Technik vollgepackt. Durch einen Aufzug gelangt man in die verschiedenen Stockwerke.

Aufgrund von Planänderungen kam es zu zeitlichen Verzögerungen. „Wir wollten die Funktionalität des Gebäudes steigern“, so der Schöffe. Zurzeit schreiten die Arbeiten aber zügig voran. Welu geht das Ganze aber nicht schnell genug. „Ich frage den Architekten immer wieder: Ende Dezember ziehen wir doch ein, oder? Dann schüttelt er immer den Kopf.“ Im Frühjahr 2020 soll es so weit sein: Dann kann mit dem Umzug begonnen werden. Die Neugestaltung des Rathauses der 2.600-Seelen-Gemeinde wurde mit 3,2 Millionen Euro veranschlagt. Die Ausgaben für das gesamte Projekt könnten aber etwas höher ausfallen, weil unter anderem das neue Mobiliar und die Renovierung des alten Rathauses nicht im Kostenvoranschlag enthalten waren.

Nach dem Rathaus der Dorfkern

„Es wird höchste Zeit, dass dieses Projekt beendet wird. Dann können wir uns weiter mit der Neugestaltung des Dorfkerns beschäftigen“, betont Bürgermeister Wirion. Hier wird die Verkehrsberuhigung eine wichtige Rolle spielen. Der ganze Platz neben dem Rathaus, der Parkplatz sowie die dort angrenzenden Straßen sollen neugestaltet werden. Obwohl noch nichts Konkretes bekannt ist, gibt es bereits viele Ideen, wie das Areal später aussehen könnte. Den Gemeindeverantwortlichen schwebt unter anderem ein Geldautomat, ein Fahrradunterstand und ein öffentliches WC vor. Der 28 Plätze zählende Parkplatz soll bestehen bleiben und als Festplatz für die lokale Kirmes oder den Weihnachtsmarkt genutzt werden, sagt Wirion. Der „Duerfkessel“, das Café an der Kreuzung, soll in das Projekt mit eingebunden werden – wenn der Betreiber es wünscht. Zusammen mit dem renovierten Schloss soll in Koerich ein richtiger Dorfkern entstehen, „der Menschen verbindet“, ergänzt der Zweite Schöffe Yves Weyland.

„Der Dorfkern soll des Weiteren ein bedeutender Teil des Konzepts des ‚sicheren Schulwegs‘ darstellen“, erklärt Nobert Welu weiter. In diesem Zusammenhang wird überlegt, den Bodenbelag im Zentrum in einer anderen Farbe zu halten. Zudem werde man der Straßenbauverwaltung vorschlagen, eine Tempo-30-Zone zu schaffen, „auch wenn die Chancen hierfür eher gering sind“. Das Anbringen von Ampeln an der Kreuzung dürfte jedoch kein Problem sein. „Unser Motto bei der Neugestaltung lautet: mehr Sicherheit, mehr Lebensqualität und mehr Attraktivität“, unterstreicht Welu abschließend.