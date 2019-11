Lorsque le consultant en marketing, Dan Herman, en 2000 conceptualise la „peur de rater quelque chose“ („Fear of missing out“ ou FOMO) comme l’une des motivations des consommateurs qu’il observe, il ne se doutait pas que l’arrivée des réseaux sociaux va non seulement confirmer son observation, mais de surcroît la populariser.

La peur de manquer quelque chose naît de l’écart entre des offres innombrables et les contraintes empêchant de toutes les réaliser. La révolution de l’information ne fait en la matière que décupler les effets des révolutions du transport et de la communication.

Le rôle des réseaux sociaux

La première étude psychologique empirique de ce facteur psychologique ne fut menée qu’en 2013. Quatre chercheurs anglo-saxons, autour du professeur Andrew Przybylski, ont cherché à cerner les contours de cette „crainte envahissante que d’autres pourraient avoir des expériences enrichissantes desquelles nous serions absents“. Il la voit comme un dommage collatéral du rapprochement permis par les réseaux sociaux.

Les chercheurs font le même constat pour le FOMO que pour les troubles du comportement: les personnes psychologiquement insatisfaites, en termes d’autonomie et de liens sociaux notamment, y sont les plus vulnérables. L’ennui et la solitude sont des facteurs d’un usage excessif des réseaux sociaux et donc d’une exposition plus grande au risque de FOMO. Ce dernier est lui-même facteur d’un plus grand engagement dans les réseaux sociaux et de comportements néfastes aussi bien en termes de sécurité routière que d’apprentissage.

La crainte de ne pas être aimé

En avril dernier, le centre de sensibilisation scolaire, Bee Secure, s’inquiétait de ce phénomène qui toucherait 40% des jeunes, pour son impact négatif sur les relations sociales en général et sur les relations amoureuses en particulier. „Il est plus difficile de se concentrer sur l’instant présent. Nous sommes distraits chaque fois que le portable vibre, que la notification d’une application ou le signal WhatsApp s’allume. Nous voulons sans cesse savoir ce qu’il se passe. Les partenaires qui souhaitent toute notre attention ne se sentent peut-être pas considérés, estimés ou respectés dans ces moments“, prévenait sa communication. „Les smartphones sont d’excellents outils qui nous assistent de bien des manières. Mais ils ne doivent pas devenir une partie de nous-mêmes. Notre attention n’est pas sans limites, à nous de décider à qui nous l’accordons.“

Bee Secure attirait également l’attention sur l’effet flatteur des réseaux sociaux, sur lesquels on ne publie rarement les activités banales de tous les jours et donc la vie des autres semble moins fade que la sienne.

Six groupes de discussion plus des applications

Au Lycée Aline Mayrisch, dès que la pause arrive, les élèves du cycle inférieur courent récupérer leur téléphone portable dans le chill box. Ceux du cycle supérieur les sortent de leur sac. Tous se mettent au courant des informations des dernières heures. Caroline Wirion, responsable de médiation dans le lycée, se rappelle d’un temps déjà lointain où les filles utilisaient leur téléphone pour se prendre en photo et s’écrire des messages, et les garçons pour jouer.

Tous désormais y ont pour activité principale d’aller sur les réseaux sociaux numériques. Il arrive qu’une classe génère six groupes de discussion: l’officiel pour le travail, un pour les loisirs et deux par sexe. „Sans compter toutes les autres applications à gérer, on imagine le temps qu’il faut passer sur les réseaux pour gérer l’ensemble“, constate la pédagogue.

Fatigue et troubles de la concentration

Le mode de fonctionnement des réseaux sociaux encourage la consultation. Il faut être présent pour lire une histoire, une publication, avant sa disparition. Une application comme Snapchat va plus loin en indiquant une flamme qui mesure la vigueur des échanges et donc la popularité.

La dépendance aux téléphones mobiles engendrée peut entraîner de la fatigue, des troubles de la concentration et du stress. Interdire le portable aux jeunes peut avoir des conséquences sociales vastes. Au Lycée Aline Mayrisch, on préfère aborder des sujets comme le FOMO par la médiation, au sein de conseils de coopération. Caroline Wirion constate par expérience que „ceux qui postent le plus sont ceux qui ont le moins de personnalité“ et „ils ne sont pas non plus les meilleurs“.

Popularité et reconnaissance sociale

„La communication numérique offre la possibilité de combler de nombreux besoins existentiels, narcissiques et sociaux, difficiles à satisfaire dans les phénomènes hors ligne“, constataient les chercheurs en sciences de l’information à l’université d’Aix, Marie-Pierre Fourquet-Courbet et Didier Courbet, dans un article de 2017 sur les usages problématiques du smartphone. La popularité et la reconnaissance sociale sont les deux premiers besoins que les réseaux sociaux peuvent satisfaire.

„Si la connexion permanente permet de lutter contre la peur du mobinaute de rater quelque chose et d’être exclu socialement, elle peut également le rassurer sur sa popularité. Elle lui transmet instantanément, par les like, retweet et autres notifications, des signes de reconnaissance d’autrui contribuant à satisfaire des besoins personnels et sociaux de construction narcissique et identitaire via les interactions sociales numériques“.

Ainsi, les réseaux sociaux numériques offrent un mécanisme de compensation sociale. Et une frustration hors ligne peut devenir une source de FOMO en ligne, pour des personnes ayant une faible estime de soi et qui se considèrent comme impopulaires hors ligne. Associée à l’activation d’une zone cérébrale spécifique, le gyrus temporal moyen droit, qui s’active quand les internautes sont exposés à des images montrant des scènes d’inclusion sociale, la peur de rater quelque chose est associée à une humeur très fréquemment négative, une faible satisfaction de sa vie en général et des symptômes dépressifs.

Archives Editpress Les soldes jouent savamment sur la peur de rater une bonne affaire

La crainte de ne pas acheter

Le phénomène de FOMO est amplifié par l’individualisme croissant de la société. Celui qui l’a énoncé le premier, Dan Herman, prophétise d’ailleurs que „l’individualisme a triomphé“. L’individu fait désormais face à la culture, la société et au monde, sans médiation de la communauté et serait devenu la source de tous les standards. Et les réseaux sociaux ont signé l’avènement d’une „post consumer loyalty era“, époque qui rend cet individu accro au changement et à la variété.

Aux sociétés qui font appel à lui, il dit que 70% des personnes ressentent le FOMO, 15% des personnes souffrent d’une FOMO qui rend leur vie misérable, mais que 30% en font un usage utile pour mener une vie plus riche et plus excitante, et se rendre plus intéressants et attractifs. Sa théorie du „think short“ propose aux commerçants de l’exploiter par une innovation continue.

Le Black Friday, exercice de démocratisation du FOMO

L’étude mentionnée par Bee Secure relève que 60% des jeunes nés autour de 2000, les millennials, ont déjà acheté dans les 24 heures en réaction à un FOMO. Ceux qui vivent dans des familles à fort pouvoir d’achat sont les plus exposés mais aussi des vecteurs de FOMO en publiant leurs activités.

A cet égard, le Black Friday (qui aura lieu le 29 novembre), opération de prix cassés, peut être vu comme un grande exercice de démocratisation du FOMO. Et la loi qui a étendu à l’année entière comme le moyen de le permettre à tout moment de l’année.

Le commerce n’en finit pas d’exploiter cette peur de rater quelque chose, en multipliant les produits, les offres de rabais, les décomptes en tout genre et en ne rechignant pas à montrer les bonnes affaires que le client a manquées ou pourrait manquer s’il ne conclut pas rapidement son achat.

Blaise Pascal et le FOMO

Pour Claude Bizjak, directeur adjoint de la Confédération luxembourgeoise du commerce, il ne s’agit là que de l’application en marketing d’un comportement pas si neuf. „C’est quelque chose de très humain. Avec les réseaux sociaux et la vente en ligne, ça devient plus facile de jouer avec ce sentiment des clients qui ne veulent pas rater une opportunité.“

Le FOMO, c’est à la fin le pari de Blaise Pascal sur lequel on a posé un nouveau „Stempel“. Le philosophe catholique considérait qu’il valait mieux être croyant pour ne pas rater l’opportunité d’entrer au paradis, s’il devait exister. „L’humain évalue les risques et les opportunités. Avec les réseaux sociaux, ce qu’on fait devient plus visible.“ Et la peur de manquer quelque chose que détient son voisin se diffuse plus facilement.

Plutôt des remords que des regrets

En bourse, rater quelque chose, c’est rater un bon coup. Et le FOMO est de plus en plus souvent invoqué pour expliquer l’emballement disproportionné de certaines valeurs boursières. C’est une autre manière de nommer l’„aversion pour le regret“, utilisée dans la recherche en finance expérimentale Son existence est en tout cas une preuve que les acteurs du marché, contrairement à ce que la théorie économique classique dit, n’agissent pas rationnellement.

En 2018, le FOMO fut avancé pour expliquer l’engouement des investisseurs pour le cannabis et les crypto-monnaies. Président des fonds de la BIL, Yves Kuhn se rappelle de son emploi à tout-va en 2015, dans une presse anglo-saxonne toujours avide de „mots forts“ pour décrire des tendances. Il s’agissait de désigner un de ces moments où les marchés augmentent, malgré la réticence des investisseurs et en l’absence d’une augmentation des profits confirmant ces investissements.

„Cette peur est quelque chose de dangereux“

La croissance rapide d’un actif peut déclencher cette peur et donc l’investissement qui est sa réponse. Mais Yves Kuhn n’exclue pas qu’un raisonnement à plus long terme vienne expliquer un éventuel retour du FOMO en 2020. En 2019, la correction redoutée par les marchés n’est pas arrivée. Ceux qui ont pris des risques ont été récompensés. Et parmi ceux qui n’en ont pas pris, il y a des envieux. „En 2019, les gens ont vu plutôt les défis que les opportunités. Et du moment que ces investisseurs sont poussés par leurs clients à voir davantage les opportunités que les défis, alors vous entrez dans une zone de danger, de correction.“

Quand tout le monde se convainc qu’il vaut mieux avoir des remords que des regrets, le FOMO se met aux commandes de la bourse. „Cette peur est quelque chose de dangereux. C’est un type de groupthink. Vous voyez un de vos compétiteurs qui a fait 5% de plus que vous, alors vous allez dans les marchés. Mais vous n’avez plus une vue équilibrée. Vous voyez trop la course sans voir les dangers“, décrit Yves Kuhn. Dans les relations sociales comme en économie, le FOMO n’est jamais le signe d’un cerveau qui tourne bien rond.