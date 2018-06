Von unserem Korrespondenten Marc Gatti

Bereits zum 25. Mal hieß es “Bühne frei” bei der Fête de la Musique in Düdelingen. Am Samstag kamen bei 80 Konzerten, verteilt auf 16 Bühnen, die Besucher voll auf ihre Kosten. Neben den einheimischen Bands wie unter anderem “The No Name Experience”, “Lost in Pain”, “Desdemonia” und “Dëppegéisser” brachten auch internationale Künstler wie “Joris”, “Lotte” und “Ezio” Düdelingen zum Beben.

“Die Fête de la Musique und Düdelingen, das ist eine einzigartige Liebesgeschichte”, freut sich John Rech am Samstag Abend während dem Auftritt von Joris. Die Veranstaltung sei ein voller Erfolg und wachse von Jahr zu Jahr weiter an. Schon seit 25 Jahren vereine das Musikfestival die unterschiedlichsten Musikrichtungen, wie etwa Rock, Indie, Elektro, Folk und Pop. Seit dem Entstehen der Fête de la Musique in Düdelingen hat die Veranstaltung schon so einiges erlebt: Stadträtin Emila Oliveira erinnert dabei etwa an den Vorfall bei der 4. Auflage, als ein Blitz in der Hauptbühne einschlug. Bei der Jubiläumsausgabe klappte aber alles wie geplant.

Feuerwerk der Musik

Die 80 Bands boten den tausenden Besuchern ein Feuerwerk musikalischer Einflüsse. Ab den frühen Nachmittagstunden zeigten die “Gehaansbléiser”, weitere lokalen Musikvereine sowie Schüler der regionalen Musikschule auf der Bühne im Stadtpark Emile Mayrisch ihr Können. Auf dem “Youth Stage” traten die Nachwuchstalente auf: “Tiffanie Joyce”, “DKT”, “What a Name”, oder die “LTETT Band” reichten sich hier das Mikro weiter.

Die Bühne auf dem neuen Gelände “Am Duerf” stand unter dem Zeichen “Folk & Blues”. Vor allem “Irina Holzinger & Crossroads” wussten hier zu überzeugen. Auf der Bühne beim Gewerkschaftsheim boten die Künstler ein akustisches Set in lockerem Ambiente. Traditionell wurde auf der “Why Not” Bühne eine eher alternative Musikauswahl mit unter anderem “Mindpatrol”, “Moof” , “Lost in Pain” angeboten. Bei den Bühnen “Living Tomorrow” und “Sins” konnte zu den Klängen von Lounge, Drum’n’Bass, World Beat und Techno getanzt werden.

Auf dem “Planet Stage” am Nelson Mandela Platz begeisterten Fête de la musique “Oldie” EZIO, die deutsche Pop-Entdeckung des Jahres “Lotte” sowie die zurzeit angesagteste Indie-Band “Giant Rooks” die Besucher. Den “Main Stage” rockten die “Dëppegéisser”, gefolgt von “Tnne”, “Antiheld”, der kanadischen Pop-Rock Sensation “PORT CITIES”, den “Local Heroes” TUYS und der Headliner JORIS. Bis spät in die Nacht hinein feierten die Festivalbesucher in den Cafés und Bistros weiter.

Bereits jetzt fiebert man der 26. Ausgabe in Düdelingen entgegen …