Die Gemeinde Sanem will den Straßenverkehr vor einigen kommunalen Einrichtungen verlangsamen. „So nicht“, sagt allerdings das Verkehrsministerium.

Um die Sicherheit auf den Straßen dort zu verbessern, wo sich viele Kinder aufhalten, hatten sich die Sanemer Gemeindeverantwortlichen im Rahmen der Mobilitätswochen etwas Besonderes einfallen lassen.

Inspiriert von ähnlichen Projekten in skandinavischen Ländern, wurden auf einer Gemeindestraße vor einer Schule und einer „Maison relais“ Kreise in verschiedenen Farben auf die Straße gemalt. Diese sollten die Autofahrer darauf aufmerksam machen, dass sie sich in der Nähe einer Schule befinden.

Die ersten Ergebnisse würden sich auch schon bemerkbar machen, Autos würden schon langsamer dort fahren. Bürgermeister Georges Engel spricht von einem durchaus erfolgreichen Projekt.

Weiß und Gelb statt Kunterbunt

Doch das Mobilitätsministerium ist nicht der gleichen Meinung. Es habe zwar noch keine direkte Aufforderung durch das Ministerium gegeben, die Farbkreise zu entfernen, doch die Gemeinde sei darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Bemalung nicht konform mit der Straßenverkehrsordnung sei, sagt Engel.

Die Sprecherin des Verkehrsministeriums, Dany Frank, weist darauf hin, dass unabhängig davon, dass das Projekt sehr schön sei, es gegen den Artikel 110 des „Code de la route“ verstoße. Dieser besagt: Verkehrskennzeichnungen, die auf die Straße gemalt werden, müssen in den Farben Weiß und Gelb sein. Darüber hinaus würde die Bemalung eine falsche Sicherheit suggerieren. Beamte des Mobilitätsministeriums würden sich die Sache jetzt näher ansehen, und dann werde eine Entscheidung gefällt.

Die Gemeinde werde auf jeden Fall einen Antrag auf eine Genehmigung stellen, sagt Georges Engel. Die Kommune wolle aber keine Probleme riskieren, schon allein aus Versicherungsgründen, und werde, wenn nötig, die Bemalung wieder beseitigen. Engel wolle vermeiden, dass jemand im Falle eines Unfalls den Farbkreisen auf der Straße die Schuld gebe.