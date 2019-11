Das falsche Betanken eines Fahrzeugs kann fatale Folgen haben und teuer für den Fahrzeughalter werden. Die Gründe für die Verwechslung an der Zapfsäule sind verschieden. In die Kritik gerät aber vermehrt die Kennzeichnung der verschiedenen Treibstoffe.

Vor einiger Zeit an der Tankstelle in Gonderingen. François Stein betankt aus Versehen sein Auto mit dem falschen Treibstoff. „Glücklicherweise habe ich es rechtzeitig bemerkt, ehe ich den Wagen anließ“, so der Einwohner aus Ernster. Er reagiert schnell, sucht die nahe gelegene Autowerkstatt auf und lässt sein Gefährt dorthin abschleppen. Die Mechaniker leeren den Tank, säubern ihn und überprüfen den Wagen. Erst dann darf der Kunde wieder hinters Steuer. Das Versehen wird aber teuer. 220 Euro muss Stein auf den Tisch legen. Der verärgerte Mann macht dann auch schnell den Schuldigen für sein Missgeschick aus. Die unklare Kennzeichnung der verschiedenen Treibstoffarten. „Und davon gibt es immer mehr. Wer soll da noch die Übersicht behalten?“, so Stein. Sein Versehen ist kein Einzelfall. Dem Betreiber der Werkstatt zufolge waren im letzten Monat nicht weniger als 21 Fahrer bei ihm wegen Falschtankens, Tendenz steigend.

Beim ACL (Automobil-Club Luxemburg) kennt man das Problem nur zu gut. Im letzten Jahr registrierte der Pannenhilfsdienst insgesamt 1.514 Abschleppaktionen. Ein großer Teil davon betraf das falsche Betanken des Fahrzeugs. Laut ACL-Statistik mussten zwischen 2016 und 2018 von Januar bis Oktober etwa 1.050 Wagen wegen Falschtankens abgeschleppt werden. „Dazu kommen aber noch etliche Fahrzeuge, die nicht wir abschleppen“, erklärt Giovanni De Felice vom ACL. In diesem Jahr scheinen jedoch mehr Leute die richtige Wahl an der Zapfsäule zu treffen, denn bisher wurden lediglich 937 Hilfseinsätze gezählt.

Die Gründe

Warum aber verwechseln viele Autofahrer den Zapfhahn? „Aus Gewohnheit“, so der ACL-Experte. Der Fahrer benutze immer den linken oder rechten Zapfhahn, nur seien die nicht an jeder Tankstelle am selben Ort. Stress könne auch zu einer Verwechslung führen. Der Fahrer sei nicht konzentriert und vertue sich einfach an der Säule. Ein weiterer Grund sei die Unachtsamkeit, zum Beispiel wenn der Tankstellenkunde ausnahmsweise ein Auto mit einem anderen Kraftstoff fahre.

Bei einer Fehlbetankung stockt im Regelfall nach einiger Zeit der Motor oder bleibt ganz stehen. Bei modernen Dieselfahrzeugen kann die Einspritzanlage Schaden nehmen. Deshalb rät der ACL: In dem Moment, in dem der Fahrer den Irrtum bemerkt, sofort den Tankvorgang stoppen. Den Motor auf keinen Fall mehr starten, die Zündung auslassen und sogar die Tür zulassen. Denn bei modernen Autos wird oft bereits beim Öffnen der Tür die Kraftstoffpumpe der Einspritzanlage aktiviert. Dann den Abschleppdienst rufen und dem Mechaniker genau erklären, welchen Treibstoff man irrtümlich in den Tank gefüllt hat.

Teures Versehen

Bei der Vielfalt der modernen Treibstoffe ist eine Verwechslung schnell passiert, so Giovanni De Felice. So kann man zum Beispiel normales Benzin mit Bio-Benzin (E10) verwechseln. Auch soll es schon vorgekommen sein, dass Tankstellenkunden ihren Wagen trotz der unterschiedlichen Größe des Kraft-Zapfrohrs mit AdBlue betankt haben. Hat man Normalbenzin anstatt Super oder Super Plus getankt, wird Entwarnung gegeben. Man soll nach und nach den richtigen Treibstoff nachfüllen, aber dem Wagen in einer ersten Zeit keine zu hohe Leistung abverlangen. Schwierig wird es, wenn Benzin anstatt Diesel getankt wurde. Hier wird das Abpumpen des Gemischs notwendig und das Reinigen des Kraftstofffilters.

Ist der Motor schon gelaufen, muss häufig sogar das Einspritzsystem einschließlich Hochdruckpumpe, Injektoren, Kraftstoffleitungen und Tank ausgewechselt werden. Das wird teuer. Hat man nun Diesel statt Benzin in den Tank gefüllt, wird ebenfalls das Auspumpen des Tanks empfohlen. Bemerkt man den Fehler aber viel zu spät, seien Schäden an der Einspritzanlage und eine Abgas-Nachbehandlung möglich, so der Experte. Alles hänge davon ab, wann der Fehler bemerkt wurde. Wenn der Motor angelassen wurde oder gar mit dem Wagen noch gefahren wurde, wird die Reparatur teurer. „Je nach Schaden kann eine Reparatur zwischen 300 und mehreren 1.000 Euro betragen“, warnt der ACL-Mitarbeiter.

Da das Phänomen immer weiter um sich greift, fordern die Interessengemeinschaften der Autofahrer überall in Europa eine deutlichere Kennzeichnung der Zapfpistolen und -Säulen. Häufig fehle die Beschriftung des Tankdeckels bzw. der Tankklappe oder sie sei nicht klar. Schließlich wird die Einführung eines technischen Schutzes gegen Fehlbetankung angeregt, wie verschiedene Einlassformen- oder Größen der Einfüllstutzen (z.B.: rund = Benzin; quadratisch = Diesel; dreieckig = AdBlue, …). Auch gibt es Magnete mit einer Erkennung am Einlassstutzen, der ein Falschtanken verhindert, erklärt Giovanni De Felice. Nur bei wenigen Modellen einiger Automarken, wie Audi, BMW, Ford, LandRover, Peugeot und VW, wurden jedoch bislang Sicherheitsvorrichtungen installiert, die das irrtümliche Tanken verhindern. In diesem Zusammenhang hat vor einigen Tagen André Georges Dessouroux eine Petition beim Luxemburger Parlament eingereicht. Er schlägt darin vor, sämtliche Diesel-Zapfhähne in Gelb zu kleiden. Dadurch sollen sie klar erkennbar sein, was wiederum das Risiko einer falschen Betankung mindert.

Kritisiert wird schließlich auch die Tatsache, dass viele Mineralölgesellschaften ihre Kunden durch diverse Sortenbezeichnungen wie Excellium, MaxxMotion, Supreme, Ultimate oder V-Power verwirren. Sie wissen nämlich nicht immer, welcher Kraftstoff sich hinter dem Namen verbirgt. Im Ausland sorgen außerdem andere Namen für Konfusion. Dort steht zum Beispiel an den Tanksäulen für Diesel Nafta, Mazot oder Gazole. Hier soll jetzt aber eine von der EU verordnete neue Kennzeichnung Abhilfe schaffen (siehe Kasten).

95 E10 Um die ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen, wird auch in Luxemburg der neue Biokraftstoff 95 E10 eingeführt. Er soll in absehbarer Zeit das herkömmliche Benzin mit 95 Oktan ersetzen. Dem Bio-Treibstoff kann auch bis zu 7 Prozent Diesel beigemischt werden. Bei manchen Fahrzeugen kann die Beimischung von Bioethanol aber zu Problemen führen. Denn nicht alle Autos, besonders ältere Modelle, sind für diesen Kraftstoff ausgelegt. Hat man aber irrtümlicherweise 95 E10 anstatt E5 getankt, muss man den Tank seines Wagens jedoch nicht unbedingt auspumpen lassen. Es reicht, wenn man das Bioethanol progressiv wieder durch normales Benzin ersetzt.

Kreise und Quadrate Als Reaktion auf die Einführung von immer mehr Sortenbezeichnungen (siehe oben) hat die Europäische Union neue Vorschriften für die Kennzeichnungen von Neuwagen und Tankstellen ausgearbeitet. Sie sind seit Oktober 2018 in Kraft. So muss die Kennzeichnung an den Kraftstoff-Einfüllstutzen der Neuwagen und an den Zapfsäulen- und Pistolen angebracht werden. Auch in der Bedienungsanleitung muss sie enthalten sein. Hier die Hauptmerkmale: Kreise weisen darauf hin, dass es sich beim Treibstoff um Benzin handelt. Dieselkraftstoffe werden durch ein Quadrat gekennzeichnet. Normaler Diesel wird mit B10 angegeben. B7 bedeutet, dass bis zu 7 Prozent Biodiesel beigemischt werden können. Rauten weisen schließlich auf gasförmige Kraftstoffe (CNG, LPG) hin. Die neue Kennzeichnung wurde in der ganzen EU und in Island, Liechtenstein, Norwegen, Mazedonien, Serbien, der Schweiz und der Türkei eingeführt.

Foto: AFP/Philippe Huguen Eine neue Kennzeichnung soll für mehr Klarheit sorgen