Zwei Menschen ertranken in dieser Saison bereits am Baggerweiher in Remerschen. Zunächst der Rapper Puto G. am 30. Juni, dann ein 53 Jahre alter Bulgare am 29. Juli. Im Fall von Puto G. wird nun überprüft, ob unterlassene Hilfeleistung vorliegt. Hintergrund ist ein Artikel in der portugiesischsprachigen Wochenzeitung Contacto, der scharfe Kritik an der Badeaufsicht äußert. Wir haben nachgehakt.

Am 30. Juni, einem sonnigen Samstagnachmittag, kam Puto G., ein Rapper mit kapverdischen Wurzeln, am Baggerweiher in Remerschen ums Leben. Der 27-Jährige hatte sich mit Freunden und Bekannten dort verabredet. Er war einer der Letzten, die zur Gruppe dazustießen. Kurze Zeit nachdem Puto G. am Baggerweiher angekommen war, beschloss er, baden zu gehen.