Die Ankündigung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, nach

der Europawahl eine Klausur des Bundesvorstands der Partei am 2. und 3. Juni einzuberufen, hat Spekulationen über einen vorzeitigen Abgang von Kanzlerin Angela Merkel ausgelöst.

Von Andreas Rinke, Berlin

In der Partei gilt dies allerdings nach wie vor als sehr unwahrscheinlich. Merkel selbst wies dies am Dienstag ebenso zurück. Als dringlicher erachtet wird der künftige Kurs der großen Koalition, auch angesichts der abflauenden Konjunktur. Zudem gibt es Spekulationen über eine Kabinettsumbildung nach der Wahl zum Europäischen Parlament – die bei der SPD ohnehin ansteht.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat den Termin nach eigenen Angaben vor allem angesetzt, um nach der Steuerschätzung darüber zu beraten, wie sich die Union in der großen Koalition neu aufstellen soll. Hintergrund sind wiederholte Forderungen der Union, dass die GroKo wegen der sich abkühlenden Konjunktur neue Schwerpunkte setzen müsse.

Denn es wird erwartet, dass die Steuerschätzung im Mai erheblich kleinere finanzielle Spielräume der Bundesregierung aufzeigen wird. Haushaltsexperte Eckhardt Rehberg (CDU) hatte von einem zweistelligen Milliardenbetrag gesprochen, der gegenüber bisherigen Planungen fehlen könnte.

Die Terminierung hängt auch damit zusammen, dass nur knapp zwei Wochen später die Fraktionsspitzen der großen Koalition über ihr weiteres Arbeitsprogramm sprechen wollen. Im Herbst wollen Union und SPD insgesamt beraten, wie es in der Koalition weitergehen soll. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer will also zuvor ihre eigene Duftmarke setzen – und dem Unionsteil auch in der Regierung Vorgaben machen.

Das birgt durchaus Zündstoff für die große Koalition, die auseinanderdriften könnte. Denn die SPD will gerade vor den Landtagswahlen im Osten weiter ihr sozialpolitisches Profil schärfen und mit der verabredeten Grundrente eine weitere milliardenschwere Reform auf den Weg bringen. Kramp-Karrenbauer, Wirtschaftsminister Peter Altmaier und der Wirtschaftsflügel der Union pochen dagegen auf mehr Impulse und Entlastungen für die Wirtschaft.

Wechsel im Kanzleramt

Ausgelöst durch schlechte CDU-Umfragewerte und Druck der konservativen Rechtsaußen in der Union gibt es zudem eine Debatte, ob die Klausur dazu genutzt werden soll, einen Wechsel von Merkel zu Kramp-Karrenbauer im Kanzleramt zu forcieren. Dem wird in der CDU-Spitze aber energisch widersprochen. Denn es werde immer vergessen, dass nach der deutschen Rechtslage und den politischen Kräfteverhältnissen sehr unwahrscheinlich sei, dass dies überhaupt gelingen könne.

Ein Rückzug der keineswegs amtsmüde wirkenden und in Umfragen wieder sehr populären Merkel wird ausgeschlossen. Fragen nach einer möglicherweise schon getroffenen Entscheidung, die sie bei der Klausur verkünden könnte, beantwortete die Kanzlerin am Dienstag “mit einem klaren Nein”.

Zudem gilt als unmöglich, dass die SPD Kramp-Karrenbauer mitten in der Legislaturperiode zur Kanzlerin wählen und ihr damit eine gute Ausgangslage für die nächsten Bundestagswahlen verschaffen würde. Dies haben SPD-Politiker wie Generalsekretär Lars Klingbeil klargestellt.

Als sehr unwahrscheinlich gilt zudem, dass die Grünen mit ihrem Umfrage-Höhenflug einen erneuten Anlauf zur Bildung einer Jamaika-Koalition unterstützen würden – das betonen führende Grünen-Politiker hinter vorgehaltener Hand immer wieder. “Und wer immer für Neuwahlen verantwortlich wäre, wird vom Wähler abgestraft”, bremst man wiederum in der CDU-Spitze alle Personalspekulationen.

Kabinettsumbildung

Und noch etwas spricht gegen einen im Juni eingeleiteten Wechsel an der Spitze der Regierung: Zwar wird auf dem Treffen des Bundesvorstands durchaus eine Debatte über den Ausgang der Europawahl erwartet. Sollte das Ergebnis unter den Erwartungen bleiben, dürfte aber auch oder gerade die neue CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer dafür verantwortlich gemacht werden – was auch nach Einschätzung von CDU-Bundesvorstandsmitgliedern nicht gerade förderlich für ihre Kanzlerinnen-Ambitionen wäre.

Die “kleinere” Variante personeller Veränderungen betrifft das Kabinett. Dort steht ohnehin ein Wechsel an, weil Justizministerin Katarina Barley als SPD-Spitzenkandidatin bei der Europawahl ins Europäische Parlament wechselt. Und bei der Union wird von verschiedenen Flügeln über die Arbeit von Wirtschaftsminister Altmaier, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Bildungsministerin Anja Karliczek gemurrt. Planspiele der Kritiker sehen etwa vor, dass Altmaier als EU-Kommissar nach Brüssel wechseln könnte, sollte EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber nicht EU-Kommissionspräsident werden.

Was gegen einen Personalwechsel auf der CDU-Seite im Kabinett spricht: Am 2. und 3. Juni wird noch nicht feststehen, ob Weber Kommissionspräsident wird. Außerdem wird in der CDU-Spitze gewarnt, dass sich der “Auffrischungseffekt” durch einen Ministerwechsel auch an anderer Stelle sehr schnell erschöpfen könnte. Denn auch der oder die Neue müsste zunächst den Koalitionsvertrag umsetzen.

Dazu kommt, dass das Kabinett ureigenste Zuständigkeit von Kanzlerin Merkel ist – die auch in der Vergangenheit bei Personalwechseln zurückhaltend war. Kramp-Karrenbauer wiederum will ausdrücklich nicht ins Kabinett, um mehr Beinfreiheit und Zeit für die Neuaufstellung der CDU zu haben. (Reuters)

MEINUNG

Zu den Spekulationen über einen vorzeitigen Rückzug Merkels