Trotz einer guten Leistung gegen APOEL Nikosia hat der F91 Düdelingen nach der 0:2-Niederlage gegen die Zyprer keine Chance mehr, die nächste Runde der Europa League zu erreichen. Der luxemburgische Meister hatte Pech beim Abschluss und traf gleich zweimal Aluminium. Nikosia zieht nach diesem Sieg und der Niederlage von Qarabag gegen den FC Sevilla (0:2) in die nächste Runde ein und durfte nach Spielende feiern.

Trotz vieler Zweifel wurde um 21.00 Uhr die Partie angepfiffen. APOEL wollte dies eine Stunde vor Spielbeginn verhindern. Schiedsrichter Rocchi entschied jedoch, dass der Rasen bespielbar sei.

F91-Trainer Bertrand Crasson hatte im Vergleich zum letzten Europa-League-Spiel gegen den FC Sevilla zwei Veränderungen an der Startelf vorgenommen. Kapitän Tom Schnell kehrte in die Innenverteidigung zurück und der zuletzt gesperrte Linksverteidiger Thibaut Lesquoy ersetzte Mehdi Kirch. Bei APOEL standen im Vergleich zur 3:4-Niederlage gegen den F91 am 19. September fünf neue Akteure in der ersten Elf.

Nach einer ruhigen Anfangsphase wurde Düdelingen in der 11. Minute kalt erwischt. Bei einem Duell im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Handspiel von Cools und zeigte auf den Elfmeterpunkt. Joubert erahnte die richtige Ecke, war jedoch gegen den präzisen Schuss von Matic machtlos (12.).

Der F91-Torwart war fünf Minuten später bei einer Einzelaktion von Al-Taamari mit den Fäusten dran und lenkte den Ball im letzten Moment noch gegen den Pfosten. Der F91 versuchte aus seiner Fünferkette heraus zu kontern, doch die Zyprer traten sehr konzentriert auf und gewannen die meisten Zweikämpfe in der Anfangsphase.

Düdelingen zeigte sich in der 23. Minute erstmals gefährlich vor dem Tor von Belec. Zunächst wurde ein Schuss von Stolz abgeblockt. Nach der darauf folgenden Ecke ging ein Weitschuss von Sinani nur knapp am Tor vorbei.

Pfostenschuss

Noch gefährlicher war in der 34. Minute ein Weitschuss von Stolz, der vom Pfosten abprallte. Der Nachschuss von Sinani wurde abgeblockt. Düdelingen war jetzt besser im Spiel und näherte sich dem Ausgleich mit kleinen Schritten. Bei einem Weitschuss von Lesquoy musste APOEL-Keeper Belec eine Glanzparade auspacken, um seiner Mannschaft die Führung zu sichern (37.).

Vor der Pause wurde der Elan des luxemburgischen Meisters jäh gebrochen: Matic brachte einen Freistoß gefühlvoll in Richtung Tor und Innenverteidiger Merkis erzielte per Kopf das 2:0. Schade für Düdelingen, das nach dem ersten Gegentreffer die bessere Mannschaft war.

Neun Minuten nach dem Start der zweiten Hälfte stellte F91-Trainer Crasson um und brachte mit Lavie und später mit Bettaieb zwei neue Stürmer. Ein Risiko, das er eingehen musste, da Düdelingen nur bei einem Punktgewinn noch eine Chance auf die Teilnahme am 1/16-Finale des Wettbewerbs hatte.

Lavie gab sein erstes Lebenszeichen in der 64. Minute, als seine spektakuläre Direktaufnahme nur knapp am Kasten vorbeiflog. Der F91 war weiterhin die spielbestimmende Mannschaft, hatte aber einfach kein Glück beim Abschluss.

Gelb-Rot für Sinani, Stolz verletzt

In der 71. Minute bewahrte Joubert seine Teamkollegen vor dem endgültigen Knock-out. Al-Taamari stürmte alleine auf das Tor zu, doch der F91-Keeper parierte diese hundertprozentige Gelegenheit.

Ab der 83. Minute musste Nikosia in Unterzahl auskommen, nachdem sich Vouros innerhalb von 120 Sekunden zwei Gelbe Karten abgeholt hatte. Düdelingen hatte jedoch weiter Pech. In der 84. Minute knallte ein Freistoß von Sinani an die Querlatte. Zudem verletzte sich Angreifer Stolz und könnte länger ausfallen.

Düdelingen kam bis zum Schluss nicht mehr ran. Das letzte Spiel der Gruppe findet für den F91 am 12. Dezember gegen Qarabag Agdam in Baku statt. Dieses Spiel findet ohne Sinani statt, der in der 90. Minute wegen eines Fouls und Meckerns vom Platz gestellt wurde.

Statistik:

F91 Düdelingen: Joubert – Bouchouari (60. Bettaieb), Cools, Schnell, Garos, Lesquoy – Morren, Bougrine (54. Lavie), Bernier – Sinani, Stolz (77. Pokar)

APOEL Nikosia: Belec – Vouros, Savic, Merkis, Mihajlovic – Lucas Souza, Gentsoglou (46. Alef), Ioannou (66. Jakolis) – Al-Taamari, Hallenius (84. de Vincenti), Matic

Schiedsrichter: Rocchi – Peretti, Schenone

Gelbe Karten: Bougrine, Morren, Crasson – Savic

Gelb-Rote Karte: Vouros (82., wiederholtes Foulspiel), Sinani (90., wegen Meckerns)

Torfolge: 0:1 Matic (12., Handelfmeter), 0:2 Merkis (43.)

Beste Spieler: Stolz, Schnell – Merkis, Matic

Zuschauer: 2.912