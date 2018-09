Am siebten Spieltag der BGL Ligue blieben die großen Überraschungen aus, auch wenn es nach wenigen Minuten bereits danach ausgesehen hatte.

Durch einen individuellen Fehler von Joe Frising geriet der F91-Zug gegen Petingen nämlich zunächst ins Hintertreffen: Der Meister kassierte nach einer Panne von Torwart Frising einen Bojic-Treffer. Die Aufholjagd gestaltete sich schwierig, doch unmittelbar nach der Pause glich Düdelingen durch einen Elfmeter von Turpel aus. In der 63. drehte Sinani das Spiel dann endgültig zugunsten der Hausherren und es kam zum Schützenfest. Turpel (72.) und Ibrahimovic (78. und 81.) legten nach, bevor Pokar das 6:1 in der 85. gelang.

Déifferdeng 03 seinerseits ging im eigenen Haus gegen Rümelingen bereits nach drei Minuten durch Franzoni in Führung. Doch die Bonvini-Elf verpasste es, den Sack zuzumachen. So dauerte es bis zur 73., ehe Deruffe für Entlastung sorgte. Doch auch nach dem 3:0 durch Muratovic war der Sieg noch nicht in trockenen Tüchern. Dabrowskis Treffer (88.) und der Elfmeter von Sahin in der Nachspielzeit reichten aber nicht mehr.

In Hamm bescherte Souto seinen Farben die Führung (36.), doch die Etzella kämpfte und kam durch Jarecki (72.) zum Ausgleich.

Ein spannendes, wenn auch zunächst torarmes Kellerduell fand in Hostert statt. Erst nach 62. sprang der Rosporter Stürmer Biedermann nach einer Ecke höher als die Hosterter Verteidigung und köpfte zur 1:0-Führung. In der 77. wiederholte sich das Ganze, wodurch der Resende-Elf ein großer Befreiungsschlag und der Sprung aus dem Keller gelungen ist. Florian Weirich traf in der Nachspielzeit noch zum 3:0-Endstand.

Die Begegnungen zwischen Mondorf und RFCUL sowie Strassen gegen Jeunesse werden erst am Abend angepiffen. Am Montag wird der siebte Spieltag mit der Partie zwischen Fola und Niederkorn (20.00 Uhr) abgeschlossen.

Im Überblick

Déifferdeng 03 – Rümelingen 3:2

F91 – UT Petingen 6:1

Hostert – Rosport 0:3

RM Hamm Benfica – Etzella 1:1