Die Auslosung am Freitag in Monaco hat ergeben, dass der F91 Düdelingen in der Europa-League-Gruppenphase auf Olympiakos Piräus, den AC Mailand und Betis Sevilla treffen wird. Der luxemburgische Meister, der am Donnerstag CFR Cluj aus dem Wettbewerb gekegelt hatte, tritt in Gruppe F an.

Das Abenteuer beginnt am 20. September mit dem Topspiel vor heimischer Kulisse gegen Olympiakos Piräus. Alle Partien werden im Stade Josy Barthel ausgetragen.