Im Nachholspiel des 5. Spieltags der BGL Ligue setzte sich Tabellenführer Jeunesse Esch am Mittwochabend mit 3:1 beim Meister F91 Düdelingen durch. Die Schwarz-Weissen bauten ihren Vorsprung auf die Mannschaft von Dino Toppmöller nach diesem siebten Saisonsieg (aus neun Spielen) auf sechs Punkte aus, der Vorsprung auf den RFCU Lëtzebuerg und Déifferdeng 03 beträgt nun vier Längen.

Für die Elf aus der “Forge du Sud” war es nach den Heimpleiten gegen Mondorf und Déifferdeng 03 die dritte Saisonniederlage. Die aktuelle Doppelbelastung und ein Gegentor zu einem fatalen Moment gehörten für den F91-Coach zu den Gründen des Misserfolgs: “Wir wussten, dass die Doppelbelastung schwer für uns werden würde. Man darf nicht vergessen dass die Jungs heute bereits ihr 22. Spiel gemacht haben. Normalerweise stellt das fast eine ganze Saison dar. Dass das nicht spurlos an einem vorbeigeht, ist auch klar. Wir werden zurückkommen, keine Sorge!”

Die Escher waren im Stade Nosbaum nach einer Ecke durch Verteidiger Ricky Delgado in Führung gegangen. Zuvor hatte Nationalstürmer David Turpel in der Anfangsphase zwei Grosschancen für den F91 auf dem Fuss gehabt. Dem F91 gelang der Ausgleich sofort nach der Pause, als Dominik Stolz in der 47. das 1:1 erzielte. Doch statt nachzulegen, profitierte die Jeunesse von einem Patzer von Joe Frising und ging durch Toni Luisi erneut in Führung. Alle Bemühungen der Düdelinger brachten nichts mehr ein, denn nach einem Konter machte erneut Luisi in der Nachspielzeit alles klar (3:1).

Knackpunkt das 2:1

“Der Knackpunkt war das 2:1. Wir sind gut aus der Pause rausgekommen und es gelingt uns das wichtige Tor zum 1:1. Dann hält Sommer sehr gut gegen Ibrahimovic. Wir haben also die richtige Reaktion nach der Pause gezeigt. Wenn man dann so einen Gegentreffer kassiert, ist das schwer zu verdauen. Jeunesse hat dann gut verteidigt. Manchmal hast du so ein Spiel dabei, es ist ärgerlich… Ich denke, wenn wir das 2:1 so nicht bekommen, dann gewinnen wir diese Partie,” schlussfolgerte Dino Toppmöller.