(Foto: Alina Petre)

Eine Niederlage gegen eine luxemburgische Mannschaft schlägt in einem fußballbegeisterten Land wie Rumänien hohe Wellen. Der CFR Cluj wurde nach dem 0:2 gegen den F91 Düdelingen von der heimischen Presse in seine Einzelteile zerlegt.

Als “beschämendste Niederlage der rumänischen Fußballgeschichte” bezeichnete Gazeta Sporturilor die Leistung des rumänischen Meisters am Donnerstagabend im Stade Josy Barthel. Die Schreiberlinge der Sporttageszeitung gingen jedoch auch davon aus, dass Cluj von einer reinen Amateurmannschaft bezwungen wurde. Eine Feststellung, die wohl auf die luxemburgische Meisterschaft, aber nicht mehr auf den F91 zutrifft.

“Reiseplanung wie für Touristen”

Die Gazeta Sporturilor prangerte in einem Online-Artikel die mangelhafte Vorbereitung von CFR auf das wichtige Duell an. “Das letzte Training fand 36 Stunden vor dem Spiel statt. Zudem wurde der Fokus auf das Meisterschaftsspiel gegen Dinamo Bukarest gelegt, weil man glaubte, dass Düdelingen eine leichte Beute darstellen würde”, so der rumänische Journalist Remus Răureanu, der außerdem die schlechte Reiseplanung des Vereins kritisierte: “Ein Programm für Touristen und nicht für Profisportler.”

Ein “Cutman” klärt auf

Die Tageszeitung Adevarul titelte am Freitag auf ihrer Internetseite: “Eine historische Schande. CFR wurde ohne Gegenwehr in Luxemburg geschlagen. Ein lachhafter rumänischer Meister.”

Für das Onlineportal prosport.ro versuchte der in Luxemburg ansässige 45-jährige rumänische Boxtrainer und “Cutman” Nelu Stoian die Niederlage zu erklären: “Cluj kann jetzt nicht mehr behaupten, dass sie Favorit aufs Weiterkommen sind. Düdelingen ist motiviert, wird von den Menschen in Luxemburg unterstützt und hat ein gutes spielerisches Grundgerüst.”

“Schock”

Auch im restlichen Europa sorgte das Ergebnis der Düdelinger für Schlagzeilen und Anerkennung. “Salzburg-Schreck auf Europa-League-Kurs”, titelte Sport1. “Dudelange proche de l‘exploit” schrieb das französische Fußballmagazin So Foot in ihrer Onlineausgabe und Sky Sports aus England stellte fest: “Das Schock-Resultat des Abends kam aus Luxemburg, wo der F91 die Rumänen von Cluj bezwang.”