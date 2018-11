Wie schaffen es manche Teams, auf der Expogast so erfolgreich zu sein? Ohne ein

breites Netz an Unterstützern geht es nicht. Mit Roberto Beltramini, einem von drei “Mainzelmännchen” der Luxemburger Nationalmannschaft und Juror-Präsident der “kalten Plattenschau”, blickte Daisy Schengen hinter die Kulissen des Wettbewerbs und in den Alltag der Juroren in dieser Kategorie.

Er arbeitet nicht allein, sondern im Team mit Jennifer Salbrecht und Albert Brandenburger: Roberto Beltramini, seit 15 Jahren Mitglied des Vatel-Clubs und seit rund acht Jahren Koordinator des Nationalteams der Seniors. Der Job des Trios um Beltramini besteht darin, den sechs Köchen und Patissiers, die für Luxemburg antreten, den Rücken freizuhalten, “sodass sie sich voll und ganz auf das Wettbewerbsgeschehen konzentrieren können”. Beltramini fasst es so zusammen: “Sie sind damit beschäftigt, ihre Teller zu kreieren und Gerichte zusammenzustellen. Unser Job ...