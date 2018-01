Europa produziert jährlich Millionen Tonnen Plastik – davon werden laut Zahlen der EU-Kommission 95 Prozent nur ein einziges Mal kurzzeitig genutzt und landen danach im Abfall. Ein Großteil des europäischen Plastikmülls wurde bisher exportiert, doch nun hat Hauptabnehmer China seinen Markt dicht gemacht. Die EU-Kommission setzt mit einer neuen Plastikstrategie vor allem auf mehr Recycling.

Wie viel Plastikmüll wird momentan produziert, wie viel davon recycelt?

Den Zahlen der EU-Kommission zufolge fallen in Europa jährlich 26 Millionen Tonnen Plastikmüll an – im EU-Durchschnitt 31,1 Kilo pro Einwohner. EU-weit wird weniger als ein Drittel des entsorgten Plastiks derzeit recycelt.

Was passiert mit dem übrigen Plastikmüll?

Der übrige Plastikmüll wird verbrannt oder eingelagert. Bislang exportieren die Mitgliedsstaaten rund die Hälfte des eingesammelten und sortierten Plastikmülls ins Ausland, 85 Prozent davon nach China. Die Volksrepublik hat den Import von Plastikmüll nun jedoch fast vollständig eingestellt. Die EU bleibt auf einem Großteil ihres Abfalls sitzen.

Wie wirkt sich Plastik auf die Umwelt auf?

Nicht ordnungsgemäß entsorgter Plastikmüll landet zum Großteil im Meer. Einer Studie des US-Wissenschaftsmagazins “Science” zufolge sind das jährlich rund acht Millionen Tonnen. Experten befürchten, dass es 2050 mehr Plastik als Fisch in den Weltmeeren geben wird. Für zahlreiche Organismen stellen die Plastikpartikel eine Bedrohung dar und gelangen über die Nahrungskette auch zurück zum Menschen. Auch die Entsorgung, insbesondere die Verbrennung von Plastikmüll, stellt eine Belastung für die Umwelt dar. So würde laut EU-Kommission das Recyceln von einer Million Tonnen Plastik so viel CO 2 einsparen wie eine Million Autos weniger auf den Straßen.

Was plant Brüssel?

Bis 2030 sollen 100 Prozent der in der EU verwendeten Verpackungsmaterialien wiederverwertbar sein. Zudem sollen wirtschaftliche Anreize für die Recycling-Industrie geschaffen werden. Außerdem in Planung sind etwa einheitliche Kennzeichnungen für biologisch abbaubare Ersatzprodukte und mehr finanzielle Unterstützung für die Entwicklung von “besserem” Plastik. Eine erste EU-Richtlinie sieht vor, dass in allen europäischen Häfen Sammelstellen für auf See anfallende Abfälle eingerichtet werden. “Wir brauchen eine enorme Sensibilisierungskampagne”, sagt Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans.

Welche Maßnahmen gibt es bereits?

Die EU-Kommission hatte 2015 einen Strategieplan zum Ausbau der Kreislaufwirtschaft vorgestellt. Darauf folgte beispielsweise die Plastiktaschen-Richtlinie von November 2016: Bis 2019 soll die Nutzung von Einweg-Plastiktaschen im Vergleich zu 2010 um 80 Prozent verringert werden.

Kommt nun die Plastiksteuer?

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger hatte vergangene Woche die Einführung einer europaweiten Plastiksteuer in Erwägung gezogen. Eine solche Steuer, die direkt in den EU-Haushalt fließen würde, kommt in dem am Dienstag vorgestellten Plan konkret nicht vor. Die Kommission werde “die Machbarkeit der Einführung steuerlicher Maßnahmen” aber prüfen, heißt es. “Steuern könnten ein geeignetes Instrument sein”, sagt Kommissionsvize Timmermans. Eine europaweite Plastiksteuer sei jedoch nicht so einfach durchzusetzen.