Selbstfindung per pedes: Der Amerikaner Chris Lemanski ist einmal quer durch Europa gewandert. Im April 2016 begann er seine Reise in Portugal, 18 Monate und fast 10.000 Kilometer später kam er in Istanbul in der Türkei an. Im Interview mit Fox News zeigt sich der 26-Jährige von Europa und der Großzügigkeit seiner Einwohner begeistert. “Ich habe viel Geld gespart. Ich habe eine Ukulele gekauft und auf den Straßen Musik gemacht”, sagt Lemanski. Fremde Menschen hätten ihm Bier und Essen gekauft. Aber offenbar nicht in Luxemburg. “Die Leute waren überall spendabel – außer in Luxemburg”, meint er. Allerdings habe er während seiner Durchreise durch das Großherzogtum “ziemlich übel gerochen” und sei außerdem “ziemlich behaart” gewesen.

Lemanski trat seine Reise an, als er in eine Depression gefallen war. Sein Cousin habe ihm geraten, einen “langen Spaziergang” zu machen. Auf seiner Wanderschaft hat er viel gelernt, sagt Lemanski. “Du realisierst, dass du viel stärker bist, als du denkst.” Auf einem solchen Trip würde man lernen, Schmerzen und mangelnden Komfort zu tolerieren. “Man lernt, es irgendwann zu genießen.”