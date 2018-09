Der F91 hat seine große Feuertaufe in der Gruppenphase der Europa League bestanden: Mit einem knappen 1:0 setzte sich der AC Mailand am Donnerstagabend im Stade Josy Barthel gegen energische Düdelinger durch, die sich bis zum Schluss gegen die Niederlage stemmten. Allein die große Erleichterung aufseiten des italienischen Klubs nach dem abgefälschten Führungstreffer von Higuain machte deutlich, wie schwer sich der Favorit in Luxemburg getan hatte. In der Gruppe F bekommt es der Luxemburger Meister in diesem Herbst noch mit Olympiakos Piräus und Betis Sevilla zu tun, die sich im direkten Duell torlos trennten.

Am Donnerstag feierte der F91 also seine lang ersehnte Premiere in der Gruppenphase der Europa League. Beim AC Mailand, derzeitiger Tabellen-13. der italienischen Serie A, durfte der argentinische Superstar Gonzalo Higuain im Stade Josy Barthel gleich von Beginn an ran. In der Düdelinger Startelf gab es keine Überraschungen: F91-Trainer Dino Toppmöller schenkte seiner gestandenen Europa-League-Truppe das Vertrauen. Auch Keeper Joe Frising, über dessen Einsatz spekuliert worden war, hütete erneut (und trotz der kurzfristigen Verpflichtung von Landry Bonnefoi) das Tor.

Frising gleich hellwach

Genauso eingespielt und vertraut wirkte Düdelingen auch auf dem Platz. Ohne Druck und völlig krampflos wollte der Luxemburger Meister im Europapokal dort anknüpfen, wo er beim rumänischen Titelträger in Cluj aufgehört hatte. Mit einem langen Ball von El Hriti auf Turpel (5.) meldete sich der F91 ein erstes Mal im gegnerischen Strafraum. Auf der anderen Seite klärte Frising in der 9. nach einem Freistoß mit den Fäusten, ehe Higuain das Gehäuse verpasste (12.). Prempeh entschärfte nach einem Castillejo-Schuss eine weitere gefährliche Angriffsmöglichkeit des AC Mailand (18.), bevor er es zehn Minuten später aus der Distanz versuchte.

Zwischendurch hatten Malget und Stolz sich über rechts in Szene gesetzt und der F91 zwei Ecken herausgeholt. Doch die “Rossoneri” drückten die Hausherren mit zunehmender Spieldauer immer tiefer in die eigene Hälfte, ohne sich allerdings zu diesem Zeitpunkt zwingende Chancen herauszuspielen. Der Klub, dessen Marktwert 471 Millionen Euro höher ist als der des F91, wirkte in dieser Phase des Spiels ideenlos. Mit einer erneuten Vorlage vom starken Malget auf Turpel befreite sich die Mannschaft in Weiß aus der Umklammerung. Der Stürmer donnerte das Leder allerdings weit über das Gehäuse (32.). Nach einem Zuspiel von Couturier rannte in der 36. Stolz auf das Tor zu, doch die Chance verpuffte. Die Düdelinger kombinierten nun wieder deutlich mehr und suchten den Weg nach vorn.

Higuain trifft nach der Pause

Mit einer tollen Parade von Frising (50.) gegen Higuain aus zwei Metern wurde das Stadion nach der Pause wieder wachgerüttelt. Doch neun Minuten später konnte der Schlussmann nichts mehr gegen den Schuss des argentinischen Mittelstürmers aus rund 15 Metern ausrichten, der vom starken Castillejo bedient worden war (0:1) – da Prempeh das Leder unglücklich abgefälscht hatte. Der F91 ließ den Kopf nach dieser Aktion nicht hängen und versuchte es über Stolz (67.), der einen Flachschuss abgab. Mit Stumpf kam in der 75. frischer Wind in die Düdelinger Offensive. Ein brillanter Frising wehrte in der 83. einen weiteren Higuain-Schuss ab. In den vier Minuten der Nachspielzeit warf der Luxemburger Meister noch einmal alles nach vorne, doch Reina wehrte den letzten Schuss ab.

Statistik:

F91: Frising – Malget (85. Jordanov), Schnell, Prempeh, El Hriti (80. Mélisse) – Stolz, Kruska, Da Cruz (75. Stumpf), Couturier – Turpel, Sinani

AC Mailand: Reina – Abate, Caldara, Romagnoli, Laxalt – Bertolacci (69. Kessié), Mauri (81. Calhanoglu), Bakayoko – Borini (87. Halilovic), Higuain, Castillejo

Schiedsrichter: Jovanovic – Stojkovic, Mihajlovic

Gelbe Karten: Prempeh, Malget – Abate, Romagnoli

Torfolge: 0:1 Higuain (59.)

Zuschauer: 7.983 (ausverkauft)

Das weitere Programm:

Am 4. Oktober: Betis Sevilla – F91

Am 25. Oktober: F91 – Olympiakos Piräus

Am 8. November: Olympiakos Piräus – F91

Am 29. November: AC Mailand – F91

Am 13. Dezember: F91 – Betis Sevilla