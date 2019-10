Vor dem ersten Heimspiel der Europa-League-Gruppenphase (Donnerstag, 21.00 Uhr im Stade Josy Barthel) hat F91-Torwart Jonathan Joubert klargestellt, dass die BGL Ligue nach wie vor Priorität genießt. Trotzdem freut sich der frühere Nationalspieler auf das internationale Duell gegen Qarabag Agdam, bei dem es zu einem Wiedersehen mit Dani Quintana kommt.

Jonathan Joubert, Tom Schnell, Mario Pokar und Dominik Stolz: Dies sind die vier einzigen aktuellen F91-Spieler, die bereits 2016 auf Qarabag Agdam getroffen sind. In Baku kassierten die Luxemburger damals zwei frühe Gegentreffer, im Stade Jos. Nosbaum brachte Momar N’Diaye (mittlerweile Rodange) die Düdelinger in Führung, ehe Reynaldo in der 90. ausglich.

Der spanische Profi Dani Quintana ist einer der insgesamt neun Spieler des aserbaidschanischen Serienmeisters, die bereits vor drei Jahren in Luxemburg gastierten. Er erinnerte sich noch wage an den Doppeltermin, war mit den Gedanken aber schon beim Duell im Stade Josy Barthel: “Das wird ein ganz anderes Spiel als die Partie von 2016 werden. Düdelingen hat seither viel internationale Erfahrungen gesammelt.” Trotzdem haben die Gäste den Auswärtssieg nach der Pleite gegen Sevilla fest einkalkuliert: “Wir sind hier, um alles aus uns herauszuholen und sind in der Lage, die drei Punkte einzufahren.”

Fokus auf die Liga

Bei der Rollenverteilung ging die Einschätzung des Luxemburger Keepers Joubert in die gleiche Richtung. Ob das Duell gegen Qarabag bereits vorentscheidend für den Ausgang der Gruppenphase sei, wollte er nicht behaupten: “Jedes Spiel hat seine Wichtigkeit. Wir sind auch morgen (am Donnerstag) nicht in der Favoritenrolle. Das bedeutet aber nicht, dass wir Qarabag das Spiel leichtfertig überlassen werden.”

Für den F91-Schlussmann, der im Alter von 40 Jahren seine erste Gruppenphase erlebt, hat die BGL Ligue trotz aller Euphorie noch immer Vorrang. Vielmehr will man (wieder) von der unerwarteten Momentaufnahme profitieren: “Klar ist das Europa-League-Duell sehr wichtig für uns, aber die Priorität des Vereins bleibt die Meisterschaft. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir bereits einen Rückstand auf die Konkurrenz haben. Mit einem guten Resultat gegen Qarabag können wir am Sonntag selbstbewusst auftreten.” Ein Sieg gegen Rodange – und den damaligen Torschützen N’Diaye – am Sonntag ist Pflicht.