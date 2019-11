Fußball, Pétanque und regionale Spezialitäten. Das Team des Vereins Eurofestival Schëffleng reist im kommenden Sommer zum European People’s Festival nach Finnland. 2022 hält die Luxemburger Gemeinde das europäische Sport- und Kulturfest dann selber ab.

Von Paul Huybrechts

Seit 1992 treffen sich jährlich Delegationen der Mitgliedstaaten der europäischen Union beim Eurofestival, das jedes Jahr in einem anderen Land stattfindet. Es geht darum, einander kennenzulernen. Jedes Land stellt im „Eurovillage“ seine kulinarischen Spezialitäten und touristischen Vorzüge vor. In den Wettkämpfen indessen messen sich die Delegationen sowohl auf sportlicher als auch auf kultureller Ebene.

2019 nahm der Schifflinger Verein am Eurofestival in Cantanhede in Portugal teil und konnte durchaus Erfolge verbuchen: Beim Fotowettbewerb erreichte er Platz drei, im Beachvolley, Basketball und Schwimmen Platz zwei und beim Pétanque-Wettkampf gab es sogar einen ersten Platz. Besonders erfreulich ist, dass der Fair-Play-Preis an Schifflingen ging.

Kein Luxemburger Wein für Finnland

2020 findet das Eurofestival in der Ortschaft Karis in Finnland statt. Wie üblich stellen die teilnehmenden Länder ihre Spezialitäten und Sehenswürdigkeiten im „Eurovillage“ vor, mit der Besonderheit, dass diesmal hier striktes Alkoholverbot besteht. Kostproben von Luxemburger Wein, Bier oder Schnaps wird es demnach nicht geben. Im sportlichen Wettkampf stehen die Disziplinen Fußball, Basketball, Pétanque und Volleyball auf dem Programm. Erstmals wird es einen Staffellauf über eine Strecke von 4 Kilometern geben. Im Bereich Kultur stehen Straßentheater, Kochen, eine Bühnenshow sowie ein Foto- und Malwettbewerb auf der Tagesordnung.

Das European People’s Festival findet vom 25. Juli bis zum 1. August in Karis statt. Die Schifflinger Delegation wird einen Tag davor losfliegen, um Helsinki zu besichtigen. Die Teilnahmegebühr beträgt 330 Euro. 2021 findet das Event in Spanien statt, ehe dann – nach 2003 und 2013 – Schifflingen wieder Gäste aus den Europäischen Mitgliedstaaten begrüßen kann. Das Festival wird einer der Höhepunkte von „Esch 2022“ auf Schifflinger Gemeindegebiet werden.