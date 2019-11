Die Fraktion der Grünen im EP beispielsweise wird sich enthalten. „Das ist der heutige Stand“, sagte gestern die luxemburgische Grünen-Abgeordnete Tilly Metz. Im Frühsommer hatten sie gegen Ursula von der Leyen gestimmt. Damals war die Sache klar. Nun aber, da es um die ganze Kommission gehe, sehe es anders aus, so die EP-Abgeordnete. Denn es gebe ein Für und ein Wider. „Es ist sehr schwer, gegen diese Kommission zu stimmen“, gab Tilly Metz zu. Denn in den vergangenen Wochen seien Anstrengungen vor allem zugunsten grüner Themen gemacht worden. Zudem sei der Vizepräsident Frans Timmermans zuständig für den „Green Deal“, den die neue Kommissionspräsidentin innerhalb der ersten 100 Tage anschieben will.



Die Grünen-Politikerin gesteht dieser Kommission zu, auf die Themen ihrer Partei einzugehen. Dennoch: „Es ist auch schwer, für diese Kommission zu stimmen“, meinte Metz abwägend, da nicht auszumachen sei, wie weit die Kommission von Ursula von der Leyen den „Green Deal“ umsetzen wolle. Zudem vermutet die Grünen-Politikerin, dass die neue Kommission nicht zu einem Paradigmenwechsel in der gemeinsamen Agrarpolitik bereit sei. Den die Grünen sich jedoch wünschen, weg von Subsidien für Quantität, hin zu mehr Geld für Qualität, am besten aus biologischer Landwirtschaft.



Doch stört sich die EU-Parlamentarierin ebenfalls am Stellenwert, den die Verteidigungsindustrie in der neuen Kommission bekommen wird. Und an der Verteidigung des „European way of life“, da es doch viele solcher Lebenswege in der EU gebe, monierte die Grüne. Die Enthaltung ihrer Fraktion bedeute jedoch nicht, dass sich die Grünen nicht entscheiden könnten. Es sei schon „eine klare Position“, findet Tilly Metz, die gestern allerdings auch offen ließ, ob es dieser Tage bei den in der Fraktion noch anstehenden Diskussionen nicht doch zu einem anderen Entschluss kommt.

„Ein Zeichen setzen“

Deutlicher sind dagegen die Dinge bei der Europäischen Volkspartei (EVP). Er und seine Parteikollegin Isabel Wiseler würden der Von-der-Leyen-Kommission zustimmen, sagte uns Christophe Hansen. „Aus Verantwortung“, wie er sagte. „Die neue Kommission muss endlich in den Sattel“, so der CSV-Politiker. Da stünden wichtige Themen an, vor allem der Brexit. Persönlich sei er nicht mit jedem der angehenden Kommissare zufrieden. „Der polnische Kandidat Janusz Wojciechowski hat bei der Anhörung eine erbärmliche Leistung erbracht“, urteilte Hansen. Auch die zweite rumänische Kandidatin Adina Valean sei „nicht berauschend“ gewesen. Dennoch habe die neue Kommission auch „starke Charaktere“, zu denen der EP-Abgeordnete neben dem Niederländer Frans Timmermans den Franzosen Thierry Breton und die Dänin Margrethe Vestager zählt.



Nicolas Schmit wird morgen als Noch-EU-Parlamentarier, aber angehender Kommissar an der Abstimmung teilnehmen. In seiner Fraktion der Sozialdemokraten gebe es noch Abgeordnete mit Zweifeln. Ebenso wie bei den Konservativen und Liberalen. Es sei jedoch nun an der Zeit, „dass die Kommission offiziell anfangen kann“, sagte er. Er selbst habe bereits mit der Arbeit begonnen und die Ausarbeitung einer ersten Mitteilung in die Wege geleitet, so der neue Kommissar für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten.



Anders als seine Parteikollegin Monica Semedo, die seinen Aussagen zufolge für die neue Kommission stimmen werde, enthalte er sich, erklärte uns Charles Goerens. Er sei „angewidert“ davon, wie mit der ersten französischen Kandidatin Sylvie Goulard im EP verfahren worden sei, so der DP-Politiker, der mit seiner Enthaltung „ein Zeichen setzen“ will, gegen die im EP angewandten Methoden bei der Beurteilung der Kommissarskandidaten.



Er könne nicht nachvollziehen, dass die Französin vom Rechtsausschuss des EP grünes Licht erhielt, ein anderer Ausschuss aber andere Kriterien anwendete und die ehemalige liberale EP-Abgeordnete durchfallen ließ. „Das war eine Verschwörung gegen Sylvie Goulard“, meinte Charles Goerens, denn „an ihrer Kompetenz gab es absolut keinen Zweifel“.