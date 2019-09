Das EU-Gericht in Luxemburg hat sein Uteil gefällt: Der Automobilkonzern Fiat hat unerlaubte Steuervorteile erhalten. Damit bestätigt das Gremium die von der EU-Kommission im Jahr 2015 verhängte Steuernachzahlung.

Der Staat muss dem Unternehmen mindestens 20 bis 30 Millionen Euro zurückverlangen. Das hat das EU-Gericht am Dienstag entschieden – und damit sowohl die Klagen des Autobauers als auch des Luxemburger Staates abgewiesen. Der Fall wird derzeit im Großherzogtum verhandelt. Neben Fiat sind auch Apple, Starbucks und Amazon im Ausland betroffen.

Das Finanzministerium reagiert auf das Urteil. Es kündigt an, dieses “mit der gebotenen Sorgfalt” zu prüfen und “alle seine Rechte vorbehalten” zu wollen. In der gleichen Stellungnahme teilt die Regierung mit, dass der Staat in den vergangenen Jahren zahlreiche Reformen zur Bekämpfung von Steuerbetrug durchgeführt habe.

Gegen das Urteil kann innerhalb von rund zwei Monaten beim EuGH vorgegangen werden.

Der Artikel enthält Material von dpa.