Die Welt des Steampunk wirkt wie eine Welt, in der die Zeit angehalten wurde: Dampfmaschinen und Elektrizität sind die einzigen Energiequellen. Aus dem Maschinendampf treten Frauen in viktorianisch angehauchten Kleidern und Männer mit Fliegerbrillen, Zylindern und Taschenuhren hervor. Wir haben uns mit dem Fetisch-Fotografen Etienne Braun über die Steampunk-Bewegung und die damit verbundene Kreativität unterhalten.

Tageblatt: Was steckt hinter der Steampunk-Bewegung?

Etienne Braun: Steampunk ist in den vergangenen Jahren zu einer Art Mode geworden. Der Stil erinnert sehr viel an die Werke von ...