Landwirtschaftsminister Fernand Etgen (DP) meinte am Samstag im Interview mit dem Radiosender RTL, dass die biologische Landwirtschaft “keine Nischenproduktion mehr ist”. Es gebe einen Trend zu Bio-Produkte und deshalb müsse Luxemburg dafür sorgen, dieser Nachfrage gerecht zu werden.

Der Landwirtschaftsminister nannte zwei Punkte, an denen gearbeitet werden müsse, um dieses Ziel zu erreichen. Einerseits würden immer noch sehr viele konventionelle Bauern den Schritt in die biologische Landwirtschaft nicht wagen. “Die Betriebe haben Angst, dass sie ihre Produkte nicht los werden”, sagt Etgen.

“Die Biolandwirtschaft kann Probleme lösen”

Deswegen sei es andererseits wichtig, in Luxemburg die Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen auszubauen. “Diese Entwicklung muss aber in einem gesunden Rhythmus geschehen”, findet der Landwirtschaftsminister. Der liberale Politiker nahm auch den Konsumenten in die Verantwortung. “Mit dem was man isst, beinflusst man die Landwirtschaft, die man hat”, so der Minister. “Der Konsument beeinflusst, welche Produkte in den Regalen liegen.”

Der CSV-Spitzenkandidat Claude Wiseler hatte der Regierung kürzlich bei einer Debatte im Parlament vorgeworfen, die biologische Landwirtschaft sei zu stark bevorzugt worden. Etgen meinte am Samstag: “Die Biolandwirtschaft kann Probleme lösen.” Es gehe darum, den Konsumenten den Wert der biologischen Landwirtschaft zu vermitteln.

In Luxemburg gibt es im Moment 86 biologische Landwirtschaftsbetriebe. 15 davon sind in der Umstellung. Die Umstellung dauert zwei Jahre. In diesen zwei Jahren muss der Landwirt bereits die Kriterien der biologischen Landwirtschaft erfüllen. Er wird regelmäßig kontrolliert. Wenn nach zwei Jahren keine Probleme festgestellt wurden, erhält der Bauer die Zertifizierung.