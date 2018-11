Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag mehrere Buswartehäuschen und eine Bank in Esch/Alzette demoliert. Laut Eschs Bürgermeister Georges Mischo wurden an den Wartehäuschen in der Avenue de la Paix und am Boulevard Hubert Clément die Glasscheiben zerstört.

“Ich bin sehr aufgebracht wegen dieses Akts des Vandalismus”, sagt Mischo. “Diese Tat trifft Esch und seine Bürger mitten ins Herz.” Er wolle gemeinsam mit dem Schöffenrat “alles daran setzen, die Täter zur Verantwortung zu ziehen”. Zudem sollen verstärkt Kontrollen eingesetzt werden. Ein weiterer Schritt sei eine Anzeige bei der Polizei.