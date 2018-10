Die 1989 gegründeten “Amis du Théâtre d’Esch” zählen heute mehr als 100 Mitglieder. Wenn auch der Verein seine vorrangige Aufgabe in der Unterstützung und Förderung des Escher Theaters sieht, so bietet er doch eine vielfältige Palette an Aktivitäten rund ums Theater an.

Von Christiane Wagner

Ungewohnt still ist es, als wir das Escher Theater betreten. Kaum zu glauben, dass hier in wenigen Stunden eine hochkarätige Aufführung Hunderte von Theaterfreunden in ihren Bann ziehen wird. Jetzt aber haben nur der Präsident der “Amis du Théâtre d’Esch”, Jo Turpel, und die Kassiererin, Mariette Fiorese, in den vordersten Zuschauerreihen Platz genommen. Sie wollen uns Aufschluss über das Wirken der Vereinigung geben. Es dauert nicht lange und ihre Begeisterung für die Bühne reißt uns mit. “Das Theater hat eine lange Geschichte. Im alten Griechenland war es sogar ein Schulfach”, erzählt Jo Turpel. “Durch den direkten Kontakt der Schauspieler mit dem Publikum, durch diese besondere Lebendigkeit, bekommt es einen Wert, der weit über den des Fernsehens und der neuen Medien hinausgeht.”

So ist es dann auch eines der Ziele der Vereinigung, ständig neue Interessenten für das Theater zu begeistern. Auch will sie den Theaterfreunden die Möglichkeit geben, sich unter Gleichgesinnten auszutauschen und die Szene im In- und Ausland zu verfolgen. Deshalb werden regelmäßig Theaterbesuche vornehmlich zu bedeutenden Vorstellungen in der Großregion veranstaltet, doch auch Hamburg, München und das Theaterfestival Berlin standen schon auf dem Programm. “Hier in Esch treten große Künstler auf, das Programm ist sehr hochwertig und deshalb verstehen wir diese Aktivitäten als komplementär. Besonders in Erinnerung geblieben ist uns eine Besichtigung in Stuttgart mit Charles Muller, dem ehemaligen Theaterdirektor. Er war lange Zeit an dieser Bühne engagiert und konnte uns ganz neue Aspekte des Schauspiels nahebringen”, fügt Mariette Fiorese hinzu. “Mit Philippe Noesen der Aufführung seiner Inszenierung von ’Un Singe à l’Académie‘ beim Festival in Avignon beizuwohnen, war ebenfalls ein unvergessliches Erlebnis.”

Drei Direktoren und eine Direktorin



Fast von Anfang an sind Mariette Fiorese und Jo Turpel bei den “Frënn vum Escher Theater” mit von der Partie. Die beiden sind übrigens vielen Eschern als bildende Künstler bestens bekannt. Drei Direktoren mit unterschiedlichen Sichtweisen und Arbeitsmethoden haben sie erlebt. “Guy Wagner, Philippe Noesen und Charles Muller, alle haben das Escher Theater vorangebracht. Das hohe Niveau ist unter anderem den unterschiedlichen Präferenzen und Stärken eines jeden Einzelnen zu verdanken. Die ältere Generation erinnert sich an die legendären Konzertauftritte des weltberühmten Mikis Theodorakis unter Guy Wagner. Philippe Noesen hat dem Escher Publikum das französischsprachige Theater schmackhaft gemacht, während Charles Muller viel Gewicht auf Eigeninszenierungen gelegt hat”, bilanzieren sie.

Vielfältiges Programm rund ums Theater

Nun übernimmt mit Carole Lorang eine neue Generation die Regie. Die “Amis du Théâtre” sehen der Zusammenarbeit zuversichtlich entgegen. Besonders begrüßen sie den Einsatz und die Initiativen der neuen Direktorin im Bereich Kinder- und Jugendtheater. Ein spezifisches Programm samt Katalog wurde bereits vorgestellt. “Es ist wichtig, junge Leute fürs Theater zu begeistern, denn sie sind die Zuschauer von morgen. So gehen unsere Anstrengungen auch dahin, unseren Verein zu verjüngen”, betonen Fiorese und Turpel.

Wir befragen die hoch motivierten Vereinsverantwortlichen zu ihrer Hauptaufgabe. “Die ’Amis du Theatre d’Esch‘ sind weltanschaulich und politisch neutral. Wie in unseren Statuten verankert, sind die Unterstützung und die Förderung des Escher Theaters, aber natürlich auch der Kunstgalerie, unsere Hauptanliegen. So sind wir auf Theaterfestivals oder bei anderen Veranstaltungen mit Ständen präsent, um das Escher Theater und sein Programm bekannt zu machen”, so der Präsident. Doch gelegentlich, zum Beispiel bei einheimischen oder eigenen Produktionen, würden sie dem Theater auch finanziell unter die Arme greifen – im Rahmen ihrer bescheidenen Mittel selbstverständlich.

Die Zukunft sehen die Theaterfreunde positiv. Wie immer werden auch in der kommenden Saison die traditionellen Aktivitäten nicht zu kurz kommen. Des Weiteren wollen die Theaterfreunde darauf einwirken, dass öfters vor speziellen Aufführungen erklärende Einführungen abgehalten werden. Der gesellige “Après-Théâtre”-Austausch unter Mitgliedern wird ausgebaut werden. Nach Möglichkeit sollen die Mitglieder auch in Kontakt mit den Künstlern treten können. Ebenso werden Führungen durch das Theater angestrebt. Die beeindruckende Bühnenanlage des Escher Theaters ist nämlich echt sehenswert.

Den “Frënn vum Escher Theater” wird auch in dieser Saison die Arbeit nicht ausgehen. Auf uns ist der Funke auf jeden Fall übergesprungen und der fast 40-jährige Verein hat neue Freunde gefunden.