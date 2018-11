Nach Nancy Braun steht nun die nächste Personalie der Esch-2022-Leitung fest. Christian Mosar, Kunsthistoriker, Fotograf und Journalist, wird künstlerischer Leiter des Projektes.

Christian Mosar wird bei Esch 2022 die künstlerische Leitung übernehmen. Das teilte der Verwaltungsrat des Kulturjahres am Mittwoch mit. Die Entscheidung sei einstimmig gefallen, so das Schreiben. Damit steht nach Nancy Braun die zweite Personalie in der Projektleitung fest. Ende September hatte der Verwaltungsrat bekannt gegeben, dass die der DP nahestehende Braun den Posten der Generaldirektorin übernimmt.

Mosar wird seine Arbeit am 1. Dezember, also bereits in zwei Wochen, aufnehmen. Der Kunsthistoriker, Fotograf und Journalist war bereits an der Organisation der Kulturjahre 1995 und 2007 in Luxemburg-Stadt beteiligt. Seine Aufgabe wird darin bestehen, das künstlerische Angebot von Esch 2022 auszuarbeiten. Die Generaldirektorin muss jetzt nur noch einen Finanzchef für das Projekt finden.

Die drei Posten Generaldirektor, künstlerischer Leiter und Finanzchef waren im Frühjahr dieses Jahres neu ausgeschrieben worden, nachdem der Verwaltungsrat sich mit den beiden davorigen Koordinatoren Janina Strötgen und Andreas Wagner überworfen hatte. Beide verließen das Projekt, nachdem ihnen Posten angeboten wurden, die ihren damaligen nicht gleichwertig waren.