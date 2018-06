Nach den Gemeindewahlen im Oktober 2017 schlossen sich die Wahlgewinner CSV, “déi gréng” und DP zu einer Dreierkoalition zusammen und schickten die traditionell stärkste Partei in Esch, die LSAP, in die Opposition. Wie hat sich die neue Mehrheit in den ersten sechs bis sieben Monaten nach Amtsantritt geschlagen? Wir ziehen mit Bürgermeister Georges Mischo (CSV) sowie den Schöffen Martin Kox (“déi gréng”) und Pierre-Marc “Pim” Knaff (DP) eine erste vorläufige Bilanz.

Von Laurent Graaf und Luc Laboulle

Tageblatt: Georges Mischo, wie haben Sie Ihre ersten sechs Monate im Amt des Bürgermeisters erlebt?

Georges Mischo: Am Anfang war alles ganz neu. Ich hatte mir schon vorgestellt, wie es sein könnte, doch als es so weit war, kam es ganz anders. Ich war zwar schon vorher Mitglied des Gemeinderats gewesen, doch als Bürgermeister bekommt man viel mehr Anfragen für Unterredungen und andere Termine. Hinzu kommt noch die Mitgliedschaft in den Gemeindesyndikaten. Ich musste in sehr kurzer Zeit sehr viel lernen.

Wie meinen Sie das?

G.M.: Erst einmal musste ich die Leiter der verschiedenen Gemeindedienste und ganz viele andere Leute kennenlernen. Ich musste lernen, wie diese Leute ticken, und sie mussten lernen, wie ich funktioniere, damit wir zusammenarbeiten können. Aus organisatorischen Gründen haben wir neben den administrativen Schöffenratssitzungen noch technische Sitzungen eingeführt, zu denen wir alle Dienstleiter aus den technischen Bereichen einladen, um uns über die einzelnen Projekte zu informieren, damit wir Entscheidungen treffen können.

Pim Knaff, Sie waren lange Jahre in der Opposition und sind nun seit November im Schöffenamt. Wie war dieser Wechsel für Sie?

Pim Knaff: Es ist viel spannender, wenn man selbst Dinge umsetzen kann. ...