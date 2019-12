„Ich war vergangene Woche enttäuscht“, läutete Bürgermeister Georges Mischo (CSV) am Freitag die Gemeinderatssitzung ein, „ich hatte mehr Kritik von Seiten der Opposition erwartet.“ Das biete ihm Grund zur Annahme, dass die Haushaltsvorlage für das Jahr 2020 eine gute ist. Mischo kritisierte die Rede der LSAP-Rätin Vera Spautz: „Die Hälfte der Zeit hat sie mich persönlich angegriffen und hat Dinge angesprochen, die nichts mit der Haushaltsvorlage zu tun haben“, so der Bürgermeister.

Mischo versprach Jean Tonnar (LSAP) und dem unabhängigen Rat Dan Codello aufgrund ihrer Nachfrage von vergangenem Freitag, im kommenden Jahr die Machbarkeitsstudie zu einer Seilbahn zwischen Esch und Belval vorzustellen. Die Opposition habe die Arbeit des Schöffenrates dadurch schlechtgeredet, dass sie in Prozenten ausgedrückt habe, welche angekündigten Projekte im vergangenen Jahr tatsächlich umgesetzt wurden. „Wer sich das Ganze in Euro ansieht, dem wird klar, dass viel gemacht wurde”, so Mischo.

Er findet es bedauerlich, dass die RBC-Bank auf Belval so viele Mitarbeiter entlässt. Die Gewerbesteuer sei allerdings schon einmal von der früheren Bürgermeisterin Lydia Mutsch heruntergesetzt worden, um die RBC überhaupt erst anzulocken.

“LSAP-Regime”

Würde sich die Opposition tatsächlich für die Dossiers interessieren, hätte sie verschiedene Fragen am vergangenen Freitag nicht „derart theatralisch“ stellen müssen, begann Martin Kox („déi gréng“) seine Stellungnahme. Die Projekte, bei denen der Mehrheit Stillstand vorgeworfen wurden, wie zum Beispiel dem der Brouch-Schule, seien vom vorherigen Koalitionspartner gebremst worden. „Wir waren jahrelang unter LSAP-Regime blockiert“, so Kox.

Nachdem die Opposition vergangene Woche kritisiert hatte, dass im Viertel „Nonnewisen“ künftig Sozialwohnungen verkauft und nicht vermietet werden sollen, erinnerte Kox daran, dass nie geplant war, dort Sozialwohnungen zu vermieten. „Wir müssen zu dem stehen, was wir den Menschen, die etwas gekauft haben, erzählt haben“, sagte Kox. Diese Aussage kommentierte Marc Baum („déi Lénk“) später: „Als sei es eine Schande, wenn in einem Viertel Sozialwohnungen vermietet werden. Mit dieser Darstellung können wir nicht einverstanden sein.“

In den Zukunftsvierteln Lentille Terres Rouges und Esch/Schifflingen seien zehn Prozent Sozialwohnungen geplant, wie es vom Gesetz vorgesehen ist. „Unser Hauptziel ist es, die Wohnungspreise herunterzudrücken“, sagte Kox. Hierfür könne zum Beispiel die Anzahl an Wohnungen, die jemand besitzen darf, auf nur eine reduziert werden. Bei beiden Projekten passiere nichts ohne die Zustimmung der Gemeinde.

Verantwortung, Wohnungen zu stellen

Die Wachstumsfrage stelle sich nicht nur auf kommunaler, sondern auch auf nationaler Ebene, so Kox. Zwischen 2010 und 2030 würden 2.500 neue Wohnungen im Jahr gebraucht. Dieser Bedarf müsse im urbanen Zentrum des Landes abgedeckt werden. Es sei die Rolle der Stadt Esch, das zu übernehmen, weil hier eben keine zusätzlichen Bauflächen ausgewiesen werden müssen und Industriefläche umgenutzt werden kann. In Zukunft würden in Esch auch noch weitere Renovierungsarbeiten durchgeführt, damit mehr Sozialwohnungen hinzukommen könnten.

Kulturschöffe Pim Knaff zeigte sich stolz darauf, dass ein Fünftel des für 2020 eingeplanten Geldes für kulturelle Zwecke eingesetzt werden soll. Dies sei von allen Parteien als positiv empfunden worden, wofür er dankbar ist. „Kultur eröffnet neue Möglichkeiten. Daran glauben wir und das zeigen wir mit der Haushaltsvorlage“, sagte er.

Die Kulturhauptstadt 2022 sei kein Ziel, sondern ein Mittel, um ans Ziel zu kommen. Hierfür sei eine nachhaltige Strategie mit vielen Akteuren vonnöten. Auf den Vorwurf, die Luft sei bei Esch 2022 raus, meinte Knaff, diese sei im Herbst 2017 raus gewesen, als die Asbl mehr Geld ausgegeben hat, als ihr zur Verfügung stand. Der neue Verwaltungsrat habe dieses Problem gelöst; Janina Stroetgen und Andreas Wagner hätten hierzu nichts beigetragen, so die Auffassung von Knaff.

Unrealistische Visionen

„Das Gericht hat gesagt, dass die beiden am 14. und am 28. Oktober 2016 nie einen befristeten Vertrag hätten unterschreiben dürfen – ihnen hätte sofort ein unbefristeter Vertrag angeboten werden müssen”, sagte Knaff und kündigte an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Das ganze Bidbook habe nur aus Visionen bestanden, die Projekte seien unrealistisch und nicht konkret umsetzbar gewesen. Was die Gebläsehalle anbelangt, sei nie eine Studie in die Wege geleitet worden, um sicherzustellen, dass die Halle überhaupt in einem angemessenen Zustand ist.

„Das Büro von Esch 2022 ist nicht in Esch, weil im Vorfeld verpasst wurde, adäquat zu planen“, erwiderte Knaff die Kritik letzter Woche. Deshalb werde es jetzt in der Tat eng. Das Team ziehe aber bald nach Esch und am 20. Februar würden Projekte vorgestellt, die real und konkret sind. Der DP-Schöffe sieht positiv in die Zukunft und sagte, die Vergangenheit solle nun ruhen und man solle gemeinsam nach vorne blicken. Ab dem 1. Januar 2020 soll das Kulturjahr langsam sichtbarer werden und mehr und mehr thematisiert werden.

Pim Knaff reagierte ebenfalls auf die Kritik, es würde nicht genug passieren, um das Stadtzentrum aufzuwerten. Kurzfristige Maßnahmen wie die „Jardins éphémères“ oder die Anti-Littering Kampagne seien zwar umgesetzt worden, andere jedoch noch nicht.

Das Projekt zur Kunst im öffentlichen Raum und das Parkhaus-Leitsystem müssten im kommenden Jahr schneller angegangen werden. „Wir haben versucht, uns auf die mittel- und langfristigen Projekte wie das Leerstandsmanagement zu konzentrieren“, erklärte er. Die Anti-Littering-Kampagne „Sief keen Drecksak“ sei nicht so umgesetzt worden, wie er sie sich vorgestellt hatte, gab Pim Knaff zu. Die Fristen seien nicht eingehalten worden.

Mandy Ragni ging auf die Kritik der Opposition im Bereich Bildung und Soziales ein. Dass 53 Millionen Euro für dieses Ressort im kommenden Jahr vorgesehen sind, spiegele die Motivation der Stadt wider. Es sei falsch, dass die Gemeinde die Planung der Bildungslandschaft an die „Up Foundation“ abgibt.

Die Stiftung helfe lediglich dabei, die verschiedenen Akteure untereinander zu vernetzen. „Ziel unserer Bildungslandschaft ist es, dass jeder zusammenarbeitet, um die Bildung des Kindes so optimal wie möglich zu gestalten“, so Ragni. Hierfür würden die Akteure in Zukunft noch mehr eingebunden.

Abrisud-Diskussion

Die Aussagen von Vera Spautz, dass die Gemeinde 50 Menschen auf die Straße setzen würde, um das „Abrisud“ in einem Wohnhaus zu eröffnen, beschrieb die Sozialschöffin als ein schlechtes Theaterstück. „Ich habe persönlich mit den Mietern gesprochen und ihnen versprochen, dass wir niemanden auf die Straße setzen“, sagte sie. Details will Ragni erst im Frühling bekanntgeben, wenn das Projekt vorgestellt wird.

Die rektifizierte Haushaltsvorlage 2019 stimmten die Opposition sowie der unabhängige Gemeinderat Dan Codello nicht mit. Codello warf argumentierend ein: „Es wurde ja nichts umgesetzt.“ Die Haushaltsvorlage 2020 wurde von der Mehrheit sowie Dan Codello gestimmt, die Opposition stimmte dagegen.

Während Mehrheit und Dan Codello den Kostenvoranschlägen für 2020 zustimmten, enthielten sich die Oppositionsräte. Mike Hansen (LSAP) argumentierte, dass wichtige Kostenvoranschläge für verschiedene Dienste dabei seien, die nötig sind.

Henri Hinterscheid hob hervor, dass begrüßenswerte Elemente dabei sind, von denen er hofft, dass sie umgesetzt werden. „Würden wir mit Nein stimmen, würden wir politisch wichtige Projekte blockieren“, so der LSAP-Rat.