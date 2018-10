Gegen Mittag wurde die Escher Feuerwehr zu einem Hausbrand in die Monnericher Straße gegenüber des Lallinger Friedhofs gerufen.

Dem Vernehmen nach war der Auslöser ein Autobrand in der Garage des Hauses. Von dort aus verbreitete sich das Feuer recht schnell, so dass das ganze Haus in Mitleidenschaft gezogen wurde und zumindest vorübergehend nicht mehr bewohnbar ist. Jedenfalls lässt die massive Rauchentwicklung diesen Schluss zu.

Die Monnericher Straße musste zeitweise für den Verkehr gesperrt werden, insgesamt waren vier Löschfahrzeuge im Einsatz.