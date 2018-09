Eine Gruppe von sechs Männern hat in der Nacht auf Donnerstag einen Fahrradfahrer in Esch angegriffen und ausgeraubt. Die Männer verletzten den Radler mit einer Stichwaffe an der Brust. Dann klauten sie ihm seine Geldbörse und sein Handy – und flüchteten. Das berichtet die Polizei.

Das Opfer schaffte es noch zu einer Tankstelle in der rue d’Audun, von wo aus ein Rettungswagen gerufen wurde. Der Mann musste ins Krankenhaus.

Die Tat geschah um 2.20 Uhr nachts.