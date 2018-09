Rumms – eine Fahrstunde in Esch hat in der Nacht auf Donnerstag mit einem Knall geendet. Eine Fahrschülerin fuhr einen VW Golf um 3 Uhr die Treppe zum Gymnasium in der rue Général Patton hinauf. Die junge Frau erklärte der Polizei vor Ort, keinen Führerschein zu besitzen. Der Wagen gehörte ihrem Bekannten. Der hatte auf dem Beifahrersitz gesessen und von dort aus noch versucht, der jungen Dame ins Lenkrad zu greifen, als die das Auto über eine Kreuzung, die Bordsteinkante, den Gehweg und den Eingangsbereich des Gymnasiums steuerte.

Das Problem: Der Fahrzeugbesitzer stand unter Alkoholeinfluss – und war als Fahranfänger noch in der Probezeit. Er musste deshalb seinen Führerschein abgeben. Das Auto wurde beschlagnahmt.