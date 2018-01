Schrecksekunde in der Neujahrsnacht: Ein Pärchen ist in den Morgenstunden des 1. Januar in Esch mit einer Waffe bedroht worden. Die beiden waren um 4.50 auf der Rue de Luxembourg in Richtung A4 unterwegs, als ein hinter ihnen fahrendes Auto zu drängeln begann. Das berichtet die Polizei. Der ungeduldige Fahrer betätigte mehrmals die Lichthupe, woraufhin das Paar auf ein Tankstellengelände fuhr.

Doch der Drängler hatte nicht genug. Er blieb auf gleicher Höhe stehen und öffnete das Fenster. Dann richtete er eine Schusswaffe in Richtung des Paares – und bedrohte die beiden. Erst dann fuhr er davon.

Das Paar rief die Polizei. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung nach dem Dränglerauto ein. In der Rue de Hollerich im Luxemburger Bahnhofsviertel stießen Polizisten kurze Zeit später auf den Wagen. Der Fahrer wurde in Handschellen abgeführt. Auch die Waffe fanden die Polizisten im Auto – eine Softair-Pistole. Die Waffen schießen mit Gas, Druckluft oder einer Feder Plastikkugeln ab, die keine lebensgefährlichen Verletzungen hervorrufen können. Viele Softair-Schießeisen sind echten Pistolen nachgebildet und sehen täuschend echt aus.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Waffe beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.