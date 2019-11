Im Juni 2018 platzte die Koordinatoren-Bombe bei Esch2022: Sowohl der Generalkoordinator Andreas Wagner als auch die künstlerische Leiterin Janina Strötgen mussten das Projekt Europäische Kulturhauptstadt verlassen. Ihre befristeten Arbeitsverträge liefen einen Monat später aus, die neuen Stellen, die ihnen der Verwaltungsrat vorgeschlagen hat, wollen sie nicht annehmen. Strötgen und Wagner ziehen gegen Esch2022 vor Gericht – und bekommen am 19. November in erster Instanz recht.

Laut dem Arbeitsgericht in Esch gab es keinen Grund für den Verwaltungsrat von Esch2022, den beiden Koordinatoren einen befristeten Arbeitsvertrag anzubieten. Deswegen müssten die Verträge vom 17. Oktober 2016 als unbefristete Arbeitsverträge angesehen werden. Dadurch werde auch die Erneuerung der befristeten Arbeitsverträge am 1. Januar ungültig.

Der Gerichtsstreit zwischen den Koordinatoren und Esch2022 wird am 9. Januar 2020 weitergehen, sofern die Beklagten nicht gegen das Urteil vorgehen. An dem Prozesstag werden dann auch erst über die Schadensersatzforderungen von Strötgen und Wagner sowie die Forderungen des Luxemburger Staats gegenüber Esch2022 entschieden. Der Luxemburger Staat tritt als dritte Partei im Gerichtsstreit auf und fordert das Arbeitslosengeld, was sie an Strötgen und Wagner seit dem Auslaufen der Arbeitsverträge zahlt, von Esch2022 zurück.