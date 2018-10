Der Nobelpreis für Physik ging in diesem Jahr an drei Laserforscher. Das Feld war bisher in Luxemburg nicht vertreten. Das wird sich ändern. Der Forscher Daniele Brida baut gerade an einem Laser-Labor auf dem Limpertsberg und wird ab Februar auch an der Universität lehren.

Daniele Brida saß am Nachmittag des 2. Oktober in seinem Büro auf dem Limpertsberg. Links lief eine Liveübertragung aus Stockholm, wo gerade die Sieger des Nobelpreises für Physik verkündet wurden. Rechts chattete er über ein Skype-Fenster mit Kollegen aus aller Welt. Lange hatten sie untereinander spekuliert, wer den prestigeträchtigen Preis gewinnen würde, doch mit diesen drei Namen hatte keiner gerechnet. “Die Auszeichnungen ...