Graue Gebäude, dichter Verkehr und Hektik sind drei Begriffe, die den Kirchberg heute wohl am besten beschreiben. Es ist ein Viertel, in dem vor allem gearbeitet wird. Die menschliche Komponente wurde dort bei den meisten Bauvorhaben außen vor gelassen. Doch das soll sich ändern: Der Kirchberg soll „humaner“ werden. Ein löbliches Ziel, doch es gibt auch Kritik.

Seit dem Bau der Roten Brücke 1963 hat sich der Kirchberg rasant verändert. Heute leben zwar 3.500 Menschen in dem Viertel, doch es ist vor allem von den Bürogebäuden der EU-Institutionen und Banken geprägt. 40.000 Personen arbeiten dort. Fazit: Der Kirchberg ist zurzeit nicht unbedingt das Viertel, das einem als Erstes zum Thema Erholung einfällt. Bei ihrer Arbeit haben sich die Planer bislang vor allem nach Aspekten wie dem Autoverkehr gerichtet.

Nun wird sich das ändern: Ein Urbanismus mit menschlichem Antlitz soll her. „Dem Kierchbierg seng Langweil ewechhuelen“, hat Bautenminister François Bausch kürzlich bei der Vorstellung der Studie „De Kierchbierg verännert sech“ gesagt. Das wird auch nötig sein, denn wenn alles nach Plan läuft, sollen in etwa 20 Jahren 14.000 Menschen dort wohnen – und die Zahl der Arbeitsplätze soll gar auf 65.000 steigen. Deswegen hat der „Fonds du Kirchberg“ das dänische Architektenbüro Gehl mit einer Studie beauftragt, deren Ergebnisse zu einem lebenswerter gestalteten Viertel führen sollen.

Die Studie soll aber nicht eine der zahlreichen sein, die in einer Schublade verschwinden. „Es sind für uns neue Richtlinien, eine neue Philosophie, nach der wir fortan planen wollen und mit der wir etwas verändern werden“, betont Mathias Pinter, einer der Architekten des „Fonds du Kirchberg“.

Zwei Pilotprojekte

Es gebe viele Flächen in dem Viertel, die nicht optimal genutzt seien, darunter Gebäude in der Mitte eines Grundstücks, mit ungenutztem Potenzial rundherum. Aber vor allem soll die sanfte Mobilität wieder Vorrang erhalten. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad statt mit dem Auto unterwegs sein also.

„Momentan ist das Viertel sehr monofunktional. Und es gibt Teile des Kirchbergs, wo der öffentliche Raum sehr groß ist. Was wir wollen, ist, dort fehlende Einrichtungen zu bauen: kleine Pavillons, Kioske, kleine Einfamilienhäuser. In einigen Erdgeschossen von Gebäuden, wo sich momentan nur technische Räume befinden, könnten zum Beispiel Cafés eingerichtet werden.“

In der rue Erasme fährt der Verkehr zurzeit zweispurig in beide Richtungen. Die Fahrbahn zur Seite der Coque hin soll für den Autoverkehr gesperrt werden; dieser wird gänzlich auf die andere Seite verlegt. Auf dieser vom Autoverkehr befreiten Fahrbahn wird ein Radweg angelegt und der Bürgersteig verbreitert. Auf dieser Seite sollen auch kleinere Wohnhäuser entstehen und Sitzbänke auf den Bürgersteigen zum Verweilen einladen. Der Grünstreifen in der Mitte soll bestehen bleiben.

Einen genauen Zeitplan gebe es natürlich noch nicht, sagt Pinter, doch die Planungen für die Arbeiten auf den beiden genannten Abschnitten würden schon bald beginnen.

Was die neuen geplanten Wohnviertel auf dem Kirchberg angeht, sieht Hesse Gefahr, dass hier eine „banlieue” entsteht, ein Wort mit sehr pejorativem Beigeschmack. Es wäre ein Fehler, das Viertel mit Wohnraum zu überschwemmen, so wie es mit Büroraum geschah, nur weil es politischen Druck dazu gibt und sich das Bauland in öffentlicher Hand befindet.