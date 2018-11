In der notwendigen Verkürzung ist es der Versuch, einen radikalen Anstoß zu geben. So umschreibt der österreichische Schriftsteller Robert Menasse das Manifest, mit dem am 10. November quer über den Kontinent die Europäische Republik ausgerufen wird. Das Ganze läuft unter dem Namen “Balcony Project” und soll ein Zeichen gegen den grassierenden Nationalismus setzen.

Tageblatt: Wieso werden Sie und andere Künstler die Europäische Republik ausrufen?

Robert Menasse: Wenn die europapolitisch Verantwortlichen, die politischen Eliten in Europa zu schlafwandeln beginnen, keine Perspektiven mehr haben und nur noch mühsam den Status quo irgendwie gerade so aufrechterhalten können, wenn sie keine Antworten auf die gegenwärtigen Widersprüche haben, keine Vision, nicht mal mehr die Idee kennen, um die es beim europäischen Einigungsprojekt geht, dann ist das so ein Moment, wenn wieder einmal Künstler aktionistisch aktiv werden müssen.

Was wollen Sie damit erreichen?

Wir wollen ...