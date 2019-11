Mit 74 Jahren macht sie ihre Promotion zum Doktor im Fach Psychologie. Mit 77 Jahren steht sie vor Studenten. Marie-Paule Theisen ist Dozentin an der Uni.lu.

An diesem Samstagmorgen ist Kommunikation das Thema des Kurses „Achtsamkeit als Stressbewältigung für Universitätsstudenten“. Es ist ein Wahlfach des Bachelorstudiengangs „Sciences sociales et éducatives“. „Das haben sie bestimmt alle schon einmal erlebt“, sagt Dozentin Marie-Paule Theisen. „Man spricht mit jemandem und das Gegenüber tippt auf dem Smartphone herum.“ Einstimmiges Nicken ist die Reaktion der sechs Studentinnen, die an diesem Morgen gekommen sind.

Achtsame Kommunikation geht anders. Sie bedeutet Zugewandtheit, ungeteilte Aufmerksamkeit und Konzentration auf den Gesprächspartner. Dafür muss man selbst sehr bei sich sein. Das lernen die Teilnehmerinnen an diesem Morgen neben der Theorie. Immer wieder wird die 77-Jährige ihre Studentinnen im Laufe des Vormittags bitten, sich in sich zu kehren und die Gedanken zu ordnen. Das sind die Minuten, in denen absolute Stille im Seminarraum Nummer 4.030 in der „Maison du savoir“ einkehrt. Die Techniken dafür, die Gedanken zu ordnen, haben sie in vorhergehenden Lehreinheiten an die Hand bekommen.

Großer Erfahrungsschatz als Pädagogin

So souverän wie die 77-Jährige den Unterricht hält und mit den Lehrmitteln, Charts und Beamer, umgeht, sieht es aus, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Das mit dem Doktortitel bescheinigte Fachwissen ist das eine, es an Studierende zu vermitteln, ist eine andere Sache. Marie-Paule Theisen greift auf einen großen Erfahrungsschatz zurück. „Ich habe 46 Jahre lang Schüler unterrichtet“, sagt sie. Bis zu ihrer Pensionierung arbeitete sie erst an der Escher Brillschule als Vorschullehrerin, später dann als Primarschullehrerin an der „Bruchschoul“. Der Altersunterschied zu ihren Studenten spielt keine Rolle. Sie hat Erfahrung im Umgang mit wesentlich jüngeren Menschen. Während des Bachelor- und Masterstudiums in den Fächern Psychologie und Gerontologie, da ist sie pensioniert, verbringt die vielseitig interessierte Frau viel Zeit mit ihren deutlich jüngeren Mitstudenten. Ihre natürliche Autorität gepaart mit dem Respekt, den sie jedem entgegenbringt, kommen hinzu.

An der Uni.lu unterrichtet sie das Modul „Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion“ in drei Fachbereichen. Dazu gehört auch die Gerontologie. Als ihre Tante vor 15 Jahren die Treppe herunterfällt und zum Pflegefall wird, pflegt sie die damals 81-Jährige 13 Jahre lang bis zu ihrem Tod im Jahr 2018. Sie weiß, wie es pflegenden Angehörigen geht. Nach einer gewissen Zeit verlieren sie oft sich selbst aus den Augen. Das nicht zu tun, bringt sie den Studenten bei. „Es ist ein Geschenk, dass ich die Chance bekommen habe, mein Wissen hier an der Universität weitergeben zu dürfen“, sagt sie bescheiden, wie sie ist.

Nicht nur die Studenten profitieren

Was Unbelehrbare gerne als „esoterisches Getue“ abwerten, kommt bei den Studentinnen gut an. Alle, die an diesem Vormittag da sind, machen den Bachelorabschluss berufsbegleitend. Befragt nach den Gründen für das Wahlfach „Achtsamkeit“ lautet der Tenor: Was sie dabei lernen, hilft im Alltag. „Ich finde es in meinem Beruf sehr wichtig, achtsam zu sein, weil ich mit Menschen arbeite“, sagt Tina Fehlen (29). Sie ist Gruppenchefin eines Teams von sieben Mitarbeitern in einem „Centre d’accueil“ für minderjährige Flüchtlinge. „Man lernt eine andere Sicht auf die Dinge“, sagt sie. Das bestätigt Cindy Negri (30), die seit neun Jahren als Erzieherin in einer „Maison relais“ in Esch arbeitet. „Bei uns ist täglich viel Stress und viel Lärm für die Kinder und für das Personal“, sagt sie. „Das, was wir hier lernen, hilft, Abstand zu halten und mit Distanz zu schauen, was gerade passiert.“ Lynn Kalmes (33) hat ebenfalls kein einfaches berufliches Umfeld. Sie arbeitet seit zwei Jahren als „Educatrice diplômée“ im Bereich „Assistance en famille“. „Entweder wird das vom Gericht entschieden oder die Familien fragen selbst danach“, sagt sie. „Ich hatte Probleme abzuschalten und habe viele Sachen zu nah an mich herangelassen“, sagt sie. „Mir fehlten vorher die Mittel, um Distanz zu halten und mich zu schützen.“ Das hat sie im Kurs gelernt.

Der Wissenseifer, der nach der Pensionierung von Marie-Paule Theisen so richtig Fahrt aufnimmt, macht die Escherin nicht nur an der Universität bekannt. Uni-Präsident Stéphane Pallage wird auf die ungewöhnliche Akademikerin aufmerksam genauso wie die Direktorin des berufsbegleitenden Bachelor-Studiengangs „Sciences sociales et éducatives“. Der Doktortitel ist eigentlich nur noch eine Formalität, die Lehraufträge kommen von alleine. Marie-Paule Theisen leistet mal wieder Pionierarbeit. „Es gibt außer der Universität Luxemburg nur drei andere Universitäten in Europa, die Achtsamkeit anbieten“, sagt sie. „Das sind Oxford, Cambridge und München.“ In einer schnelllebigen Zeit wie dieser gilt dem Thema aber mehr und mehr Aufmerksamkeit. Die Beschäftigten der Universitätsverwaltung wollen neuerdings Achtsamkeitstrainings in der Mittagspause. Im Escher Rathaus kennt man Marie-Paule Theisen sowieso. Die Trainings, die sie dort schon seit zwei Jahren für Bürger gibt, stoßen auf „große Resonanz“, wie sie sagt.

Achtsamkeit reduziert Stress Die „Mindful-based stress reduction“ (MBSR) ist eine Kombination fernöstlicher meditativer Methoden und der Verhaltensmedizin. Das MBSR-Training wirkt auf den psychosomatischen Gesamtgesundheitszustand, was mittlerweile durch Studien gut belegt ist. So konnten positive Wirkungen bei der Behandlung von chronischen Schmerzzuständen, häufigen Infektionskrankheiten, Ängsten oder Panikattacken, Depressionen, Hauterkrankungen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen und Migräne, Magenproblemen und dem Burn-out-Syndrom nachgewiesen werden. Das Konzept wurde in den 70er Jahren von dem amerikanischen Molekularbiologen Jon Kabat-Zinn entwickelt, der das achtwöchige Therapieprogramm 1979 zum ersten Mal an der Stressklinik der Uni Worcester durchgeführt hat. Mittlerweile findet das Thema in der Wirtschaftswelt mehr und mehr Beachtung. Zuletzt hat das wöchentlich erscheinende Manager Magazin es 2017 aufgegriffen und verweist darauf, dass einige Krankenkassen in Deutschland solche Kurse bezuschussen.