Einst war sue ein kleiner Nachbarschaftswettbewerb in der Großregion – heute ist die Gastro-Messe “Expogast” mit dem renommierten Wettbewerb Culinary World Cup die zweitgrößte Veranstaltung ihrer Art weltweit. Vom 24. bis 28.November präsentiert sie sich in der Luxexpo The Box wieder als das Event rund ums Essen und Trinken. Über ihre bewegte Geschichte und ihre Rolle als Talentplattform sowie den Einfluss des Vatel-Clubs als Veranstalter hat Daisy Schengen mit dessen Präsidenten Armand Steinmetz gesprochen.

“Man muss in der Tat etwas verrückt sein”, schmunzelt der erfahrene Gastronom Armand Steinmetz, wenn man ihn fragt, ob Köche ein besonderer Schlag Menschen sind. Als unabdingbare Charaktereigenschaften für den Beruf nennt er außerdem “eine gute Gesundheit, pfiffig sein, ...