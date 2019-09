Papst Franziskus kündigte am Sonntagnachmittag an, dass der 61-jährige Luxemburger Erzbischof Jean-Claude Hollerich zum Kardinal erhoben wird. Die Ernennung erfolgt am 5. Oktober.

In seinem neuen Amt möchte er sich weiter für Europa, die Flüchtlingsfrage und den Klimaschutz einsetzen, schreibt die „Eglise catholique à Luxembourg“ in einer Pressemitteilung.