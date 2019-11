Die neue EU-Kommission ist am Mittwoch vom Europäischen Parlament (EP) bestätigt worden, offiziell ist sie erst ab Sonntag, 1. Dezember, im Amt. Dennoch haben die EU-Kommissare bereits ihre Arbeit aufgenommen. So auch Nicolas Schmit, der luxemburgische Vertreter im Kollegium.

Der Titel des luxemburgischen Kommissars wurde während der vergangenen Wochen nachgebessert. Nicolas Schmit wird nicht mehr nur für Jobs, also Beschäftigung, in der EU-Kommission zuständig sein, sondern auch für „soziale Rechte“. „Das hat nicht jedem gefallen“, sagte der LSAP-Politiker gestern in der hauptstädtischen „Maison de l’Europe“. Doch habe seine Fraktion im EP dies mit Nachdruck gefordert. Seine Vorgängerin im Amt, die Belgierin Marianne Thyssen, hat die eher unverbindliche Umschreibung „soziale Angelegenheiten“ in ihrem Amtstitel.

Der neue EU-Kommissar wird sich denn auch gleich zu Beginn seiner Amtszeit mit einem sozialen Recht beschäftigen, dem europäischen Mindestlohn. Seit langem wird ein EU-weiter Mindestlohn gefordert. 22 EU-Staaten haben ihn bereits eingeführt, darunter auch Großbritannien, sechs Mitgliedstaaten noch nicht. Die meisten von diesen haben stattdessen ein starkes Kollektivvertragswesen, vor allem Dänemark, Finnland und Schweden. Diese Länder wollen ihre Tradition der Gehälterfestlegung nicht aufgeben, weshalb Nicolas Schmit nun versucht, beide Systeme unter einen Hut zu bringen. Dazu stünden „wichtige und schwierige Diskussionen“ an. Seine erste Dienstreise werde ihn daher nach Dänemark und Schweden führen, wie der EU-Kommissar gestern erklärte.

Ebenfalls gestern nahm Nicolas Schmit mit Kommissarskollegen an einer mehrstündigen Sitzung zum Vorzeigeprojekt der Kommission von Ursula von der Leyen teil, dem „Green Deal“.

In den ersten 100 Tagen der neuen Kommission sollen bereits Projekte vorgestellt werden, mit denen die EU bis zum Jahr 2050 auf den Weg zur Klimaneutralität gebracht werden soll. Es müsse „dringend“ gehandelt werden, doch müsse neben dem technischen auch der soziale Übergang vorbereitet werden. Es dürfe nicht zu neuen Ungleichheiten und einem Bruch in den Gesellschaften kommen, in denen ohnehin die Sorge um den Arbeitsplatz und die soziale Absicherung groß sei, so Nicolas Schmit. Hier gelte es daher ebenfalls vorzusorgen, etwa durch mehr Investitionen in die Aus- und Weiterbildung, damit die Menschen mit den Änderungsprozessen Schritt halten könnten.