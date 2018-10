Résidence-Coach Frank Baum saß nach der Niederlage am Sonntag noch lange am Spielfeldrand und wirkte ratlos. Dass sein Team zu Hause gegen die bis zu diesem Zeitpunkt ebenfalls noch sieglosen Musel Pikes am Ende so deutlich verlieren würde, machte ihn schon ein wenig sprachlos. Durch die 64:92-Niederlage gegen seinen alten Klub, bei dem Baum nicht weniger als neun Jahre auf der Trainerbank saß, ist die Résidence das einzige Team, das ...