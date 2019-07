Innerhalb von nur vier Tagen erreichte die Petition 1329 die notwendigen 4.500 Unterschriften, um in der Chamber debattiert zu werden. Sie fordert, dass auch Personen mit eingeschränkter Mobilität zukünftig auf einen kostenlosen Transport zurückgreifen können.

Ab März 2020 wird der öffentliche Verkehr in Luxemburg kostenlos. Nicht so die Nutzung der Adapto-Busse. Diese Busse werden von Menschen mit eingeschränkter Mobilität genutzt. Die Petition 1329 will das nun ändern. „Auch Menschen mit einer Behinderung haben das Recht auf freie Fahrt und kostenlosen Transport, um sich frei bewegen zu können“, so die Initiatorin der Petition.

Anfang Juli wurde bereits eine Motion des CSV-Abgeordneten Marco Schank mit 31 Stimmen von den Mehrheitsparteien abgelehnt. Die 29 Abgeordnete von CSV, ADR, „déi Lénk“ und „Piratepartei“ hatten sie unterstützt. Schank hatte damals vorgeschlagen, dass auch die Adapto-Dienste ab März 2020 kostenlos sein sollten, um weitere Diskriminierungen zu vermeiden.

12 Millionen Euro jährlich

Mobilitätsminister François Bausch („déi gréng“) erklärte Anfang Juli in der Chamber, dass der Adapto-Busdienst nicht Teil des öffentlichen Verkehrsnetzes sei, sondern eher ein Taxi-Service, das die Nutzer von Tür zur Tür bringe und auf individuelle Wünsche der Passagiere eingehen würde.

Die Kosten für die Adapto-Dienste belaufen sich bislang auf 12 Millionen Euro jährlich. Sollte dieser Dienst auch gratis werden, dann befürchtet der Minister eine rasante Kostenexplosion. Derzeit kostet eine einfache Fahrt 5 Euro, die Hin- und Rückfahrt am gleichen Tag schlägt mit 8 Euro zu Buche. Jede zusätzliche Station kostet den Benutzer 5 Euro. Ein Verbund privater Transportunternehmen bietet diese Dienstleistungen momentan an. Ausgeschlossen von diesen Tarifen sind ab März 2020 die Fahrt zur Arbeit und wieder nach Hause. Diese Fahrten sollen dann auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität kostenlos werden.

Mit dem Erreichen der Mindestanzahl von 4.500 Unterschriften wird das Thema auf jeden Fall noch einmal im Parlament diskutiert. Am Dienstagnachmittag zählte die Petition bereits mehr als 4.800 Unterschriften und bis zum 30. August können noch unzählige hinzukommen.